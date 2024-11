Yamaha lance une vaste campagne de rappel sur ses MT-07, Tracer 700, Ténéré 700 et XSR 700

Il risque d’y avoir un embouteillage dans les concessions Yamaha françaises.

La marque nippone vient en effet d’annoncer une vaste campagne de rappel qui concerne 12 856 motos en France. C'est l'ensemble de la gamme des 700 cm3 qui est concernée : les roadsters MT-07 et XSR 700 ainsi que les trails Tracer 700 et Ténéré 700.

Selon le communiqué de la firme aux diapasons : « Sur certaines unités, le désengagement de l’embrayage pourrait être incorrect même lorsque le levier d’embrayage est actionné et complètement tiré. Ce phénomène est causé par l’utilisation et l’application d’une huile antirouille sur les disques lisses d’embrayage.

Pendant la conduite et lorsque le moteur chauffe, l’huile antirouille pourrait se mélanger aux résidus du matériau des disques garnis d’embrayage et produire une substance visqueuse. Il pourrait en résulter un désengagement incorrect de l’embrayage.

Dans les cas extrêmes, le véhicule pourrait rester en prise et avancer même si le levier d’embrayage est actionné et complètement tiré. »

Pour remédier à ce problème Yamaha rappelle en concessions les motos concernées afin de procéder au remplacement de l’ensemble des disques d’embrayage.

Voici la liste des modèles Yamaha qui font l’objet d’un rappel :