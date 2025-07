Moto volée… et retrouvée grâce à un gadget à 30 euros

Tout s’est joué au Royaume-Uni, dans la ville de Swansea, au Pays de Galles. Noraly était de passage pour promouvoir son livre, au guidon d’une Yamaha Ténéré 700 modèle 2025 prêtée par Yamaha Europe. Sa fidèle XT600 « Frankie », celle avec laquelle elle a parcouru la moitié du globe, patientait sagement hors d’Europe.

Ce soir-là, Noraly avait pris toutes les précautions classiques : la Ténéré était garée devant son hôtel, équipée d’un antivol à disque, d’une solide chaîne sur la roue arrière, et même protégée par une housse. Mais au petit matin… plus aucune trace de la moto.

Mais il restait un espoir : un petit objet de la taille d’une pièce de monnaie, soigneusement dissimulé sur la moto. Un AirTag, cette balise Apple vendue à partir de 30 euros, qui allait faire toute la différence.

« Au lieu de paniquer, j’ai allumé l’application sur mon iPhone et commencé à suivre la piste, » raconte Noraly.

Le signal la mena jusqu’à une camionnette bleue garée un peu plus loin dans le même complexe. Mais après inspection, la moto n’était pas dedans. Persévérante, Noraly fouilla les alentours. Et là, bingo : elle retrouva la Ténéré à moitié dissimulée dans des buissons, dans une zone herbeuse coincée entre deux parkings.

Plus tard, les caméras de surveillance de l’hôtel révélèrent la scène. Un premier individu avait repéré la moto en journée. Puis, durant la nuit, deux complices étaient revenus, l’avaient décrochée et traînée sur quelques mètres. La lourde chaîne sur la roue arrière les avait empêchés de la rouler, si bien qu’ils avaient choisi de la cacher en attendant un véhicule pour l’emporter définitivement.

Un investissement à 30 € qui peut sauver votre moto

Les voleurs avaient cherché un traceur… mais sans succès. L’AirTag était trop bien planqué pour être détecté, mais assez exposé pour émettre son signal.

Résultat : la Yamaha a été récupérée avant de disparaître à jamais. Hormis quelques éraflures, elle restait en parfait état de marche. Et surtout, aucune perte majeure n’était à déplorer.

Aujourd’hui, on trouve ces fameux AirTags sur Amazon autour de 30,99 €. De plus en plus de motards les adoptent comme complément de sécurité. Bien sûr, un traceur ne remplace pas un bon antivol mécanique ou une alarme. Mais il offre une précieuse chance de localisation si votre moto est déplacée.

L’AirTag fonctionne en envoyant un signal périodique, capté par les appareils Apple à proximité, ce qui permet de retrouver votre moto même dans des endroits improbables. Une technologie simple, abordable… et qui vient peut-être d’éviter à Itchy Boots de perdre bien plus qu’une simple moto.