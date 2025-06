Les Yamaha Ténéré 700 Rally 2025 menacent de perdre l'avant

Une fois n'est pas coutume, l'ultime campagne de rappel annoncée par le constructeur japonais Yamaha ne concerne cette fois qu'une très petite quantité de machines.

Seules 40 motos, les Yamaha Ténéré 700 Rally 2025, sont rappelées en concessions.

En cause une fixation du garde-boue non conforme.

Sur ce trail, le garde-boue est fixé sur le té de fourche inférieur par quatre vis.

Dans le kit d’installation, deux vis sur quatre présentent une longueur inférieure et incorrecte, rendant cette fixation non conforme.

Un problème relativement mineur pour la Ténéré 700 Rally 2025, la version baroudeuse commercialisée à partir de 12 399 euros. Une moto qui repose par ailleurs sur le moteur bicylindre CP2 offrant 73,4 chevaux.

Parmi les spécificités de cette version, on retrouve la fourche avant KYB à long débattement (230 mm) entièrement réglable, un amortisseur arrière qui profite également d'un débattement augmenté à 220 mm, soit 20 mm de plus que la version standard de la Ténéré 700. La Rally dispose aussi d'une livrée spécialement inspirée des années 1980.

Les possesseurs d'une Ténéré 700 Rally inviter à contacter leur concessionnaire

Pour remédier à ce problème de fixation, Yamaha invite les propriétaires des motos concernées (voir numéros de série) à prendre contact avec leur concessionnaire afin de remplacer les vis de fixation du garde-boue avant. Une opération réalisée gratuitement.

Comme c'est le cas dans ce type de procédure, les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier recommandé.