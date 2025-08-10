51 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 13 août

Tout le monde n'est pas forcément en vacances... Même si l'actualité des ventes aux enchères est au ralenti, quelques vacations sont quand même programmées cet été.

Ce sera le cas ce mercredi 13 août à Sainte Geneviève-des-Bois où Alcopa vous attend à partir de 10 heures pour sa vente multisite de motos, scooters et cyclos.

Au moment de la rédaction de cet article, cinquante et un lots étaient proposés mais on sait que d'autres machines seront ajoutées avant la vente. Comme d'habitude, les motos sont disponibles sur différents sites (Beauvais, Lyon, Marseille, Nancy, Paris Sud, Rennes et Tours).

Frais et conditions de vente

Pour les deux-roues de plus de 50 cm3, les frais seront de 14,4 % TTC du montant de l'adjudication. Un minimum de 360 euros TTC sera appliqué, ce qui veut dire que pour chaque adjudication inférieure à 2 500 euros, les frais seront de 360 euros.

Un forfait de 140 euros TTC s'ajoute aux frais de vente. Quel que soit le lot, vous devez donc rajouter un minimum de 500 euros. Si le véhicule bénéficie d'une garantie Cirano, comptez 85 euros TTC en plus. Enfin, si vous portez vos enchères sur interenchères, 72 euros viendront se rajouter pour les machines immatriculées ou 4 % du montant de l'adjudication si le véhicule n'est pas immatriculé.

Les machines neuves de la vente

Plusieurs machines neuves sont inscrites à cette vente. Sans surprise, les véhicules électriques sont omniprésents dans les lots à immatriculer.

On annonce 47 kilomètres (d'où sa présence ici) pour cette Husqvarna FC 350 de 2023. Réservée à un usage sur les terrains de motocross, il faudra prévoir une remorque lors de l'enlèvement qui se fera du côté de Marseille. Comptez un minimum de 4 000 euros pour l'acquérir.

Difficile de ne pas voir l'influence des scooters italiens d'après la deuxième guerre mondiale pour ce Sakura EV 2000. Équivalent à un 50 cm3, ce scooter électrique est estimé à 800 euros.

Dans le style utilitaire, vous avez ce Oxygo Cargo, toujours en électrique. Avec la canicule qui sévit actuellement, sa caisse isothermique sera une bénédiction pour aller à la plage (estimation 1 800 euros). À noter que plusieurs scooters de cette marque seront proposés lors de cette vente.

Si vous ne connaissez pas ce modèle S2 Alpina de chez Livewire, vous pouvez retrouver sa prise en main en cliquant ici. Avec 177 kilomètres, elle est quasi neuve mais du coup, le prix est largement revu à la baisse (estimation 9 200 euros).

On se retrouve sur la page suivante avec les machines d'occasion.