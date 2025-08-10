Et du côté des machines d'occasion...

Elles sont sympathiques ces petites KTM Duke en 125 cm3. Cet exemplaire est annoncé comme étant de 2016. On n'en sait malheureusement pas plus si ce n'est qu'elle se trouve en région parisienne. Son estimation est proposée à 800 euros.

Dans la catégorie des machines sportives, cette Kawasaki ZX 10 R de 2024 a attiré notre attention Elle n'a que 2646 kilomètres et semble être en très bon état. Là encore, nous n'avons pas plus d'informations. Elle sera à récupérer du côté de Nancy. Son estimation est à 12 600 euros.

Pour les amateurs de customs, le choix est également assez vaste. Que ce soit chez BMW avec son cruiser bodybuildé R18, chez Indian avec les modèles Chief ou chez Harley-Davidson avec un bon gros moteur qui n'est pas dérivé d'un sèche-cheveux, vous trouverez sûrement chaussure à votre pied. Pour ce FLH Street Glide de 2014 qui avoisine les 75 000 kilomètres, il faudra aller le chercher à Tours et débourser un minimum de 8 600 euros.

On termine avec cet utilitaire un peu en marge de ce que nous vous présentons d'habitude mais qui semble particulièrement prisé dans les ventes aux enchères. De 2020, ce Kioti devra subir une bonne révision avant de reprendre du service. Il sera à récupérer à Rennes (estimation 6 700 euros).