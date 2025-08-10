Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

51 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 13 août

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Les occaz de la vente du 13 août à Ste Geneviève-des-Bois

 

51 machines à Ste Geneviève-des-Bois le 13 août

Et du côté des machines d'occasion...

 Elles sont sympathiques ces petites KTM Duke en 125 cm3. Cet exemplaire est annoncé comme étant de 2016. On n'en sait malheureusement pas plus si ce n'est qu'elle se trouve en région parisienne. Son estimation est proposée à 800 euros.

KTM Duke 125 cm3 2016 (lot n° 49)
KTM Duke 125 cm3 2016 (lot n° 49)

 

 Dans la catégorie des machines sportives, cette Kawasaki ZX 10 R de 2024 a attiré notre attention Elle n'a que 2646 kilomètres et semble être en très bon état. Là encore, nous n'avons pas plus d'informations. Elle sera à récupérer du côté de Nancy. Son estimation est à 12 600 euros.

Kawasaki ZX 10 R Ninja 2024 (lot n° 20)
Kawasaki ZX 10 R Ninja 2024 (lot n° 20)

 

 Pour les amateurs de customs, le choix est également assez vaste. Que ce soit chez BMW avec son cruiser bodybuildé R18, chez Indian avec les modèles Chief ou chez Harley-Davidson avec un bon gros moteur qui n'est pas dérivé d'un sèche-cheveux, vous trouverez sûrement chaussure à votre pied. Pour ce FLH Street Glide de 2014 qui avoisine les 75 000 kilomètres, il faudra aller le chercher à Tours et débourser un minimum de 8 600 euros.

Harley-Davidson FLH Street Glide 2014 (lot n° 25)
Harley-Davidson FLH Street Glide 2014 (lot n° 25)

 

 On termine avec cet utilitaire un peu en marge de ce que nous vous présentons d'habitude mais qui semble particulièrement prisé dans les ventes aux enchères. De 2020, ce Kioti devra subir une bonne révision avant de reprendre du service. Il sera à récupérer à Rennes (estimation 6 700 euros).

Kioti K9 2400 2020 (lot n° 39)
Kioti K9 2400 2020 (lot n° 39)
Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/