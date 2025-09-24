Une italienne lauréate du concours Honda Customs 2025

Plus de 30 000 votes ont été enregistrés sur le site Internet Honda Customs entre le 12 juin et le 31 août. Une édition 2025 qui a vu le nombre de suffrages augmenter de 19 % par rapport à celle de 2024 et mettait à l'honneur le roadster néo-rétro GB350S.

Avec un engouement du public au rendez-vous, et alors que onze propositions originaires de sept pays différents étaient représentées, le concours Honda Customs 2025 a sacré la préparation italienne baptisée « Hachimaan » réalisée par Maan Motocicli.

Une moto qui a séduit un total de 9 572 votants (soit 31 % du total de 30 094 des scrutins enregistrés sur le site), tout en étant la réinterprétation la plus radicale qui ait été proposée cette année.

Créée par MAAN Motocicli, déjà vainqueur de l'édition 2022 et premier double lauréat du concours, la moto adopte un style bobber « à la japonaise » avec un coloris bleu et de nombreux composants originaux.

Le sacre pour une préparation Honda venue d'Italie

« Remporter le concours pour la seconde fois est une grande satisfaction » a affirmé Nicola Manca, fondateur et dirigeant de Motocicli Audaci, avant de poursuivre : « La première fois, vous pouvez vous dire que c'est la chance, l'audace ou une autre raison, la chance du débutant en quelque sorte ! La seconde fois, nous avons eu la confirmation que rien n'est facile ni gagné d'avance, mais c'est aussi le signe que nous sommes sur la bonne voie… »

À la seconde position, et en compétition avec la préparation italienne tout au long du concours, on retrouve "Mia" des Portugais de TubaisMoto, un pur café racer rétro.

L'Allemagne complète le podium avec sa proposition Grand (B)rix, imaginée par l'équipe de la principale concession Honda de Francfort.

Deux modèles complètent le top 5 de la compétition : le "MBX350", réalisé par le concessionnaire espagnol Servihonda Málaga et le "Rocket Lion" du Honda Motor Center Leon d'Espagne.