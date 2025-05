Une personnalisation de la Honda GB350S qui rugit de bonheur

Annoncée en Europe lors du dernier salon de Milan, la Honda GB350S a été la star du dernier concours de personnalisation Honda Garage Dreams. Un événement réservé aux concessionnaires Honda de la péninsule ibérique : Espagne et Portugal.

Après avoir présenté les 25 réalisations en lice et un vote final serré, Honda a dévoilé la moto gagnante de cette 5ème édition du concours.

C'est le concessionnaire Honda de León, une ville située dans le nord-ouest de l'Espagne qui a remporté les suffrages, avec sa Honda GB350S baptisée "The Rocket Lion", en hommage au nom de la cité.

« Chaque détail a été soigneusement étudié pour que le modèle marie le passé et le présent de la marque, comme nous le pensons avec la GB350S. Un modèle néo-rétro sur lequel Honda a investi beaucoup d'attention. Nous nous sommes inspirés de la RC181 pilotée par le légendaire Mike Hailwood », ont réagi les responsables de Moto Center León, la concession Honda gagnante.

Un vote serré et une égalité sur le podium

À l’issue du vote, la deuxième place est revenue au "Clubman TT" de Mallorca Motos. « Notre projet s'appelle le Clubman TT, en hommage à l'ensemble du mouvement des courses sur route des années 1970 et, bien sûr, à la course la plus spectaculaire du monde, le Tourist Trophy de l'Île de Man. Avec notre projet, nous avons voulu revisiter le concept de la GB 350, transformant une moto de tourisme en une véritable machine à dévorer les circuits », ont-ils quant à eux expliqué depuis Majorque.

Pour ce qui est de la troisième place du concours Honda Garage Dreams 2025, le jury et les internautes n'ont pas pu départager créations : "Miranda", signée Motorsport Madrid et la "MBX 350" de Servihonda Málaga.

Il est aussi possible de découvrir toutes les créations en lice sur le site du concours.