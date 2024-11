En direct de Milan : la Honda GB350S arrive enfin en France !

Lancée en Inde puis au Japon, la Honda GB350S s'apprête, enfin, à découvrir le continent européen. Dévoilé lors de l'ouverture du salon EICMA de Milan le petit roadster au look rétro et son monocylindre refroidi par air et avec simple arbre à cames en tête, 2 soupapes et système de contrôle de couple HSTC. Un bloc de 348 cm³ qui délivre 15,5 kW (21 ch) et 29 Nm de couple, concentré sur les bas et moyens régimes, complété par une boîte de vitesses à cinq rapports gérés par un embrayage à glissement assisté. Ce moteur revendique une consommation de 2,5 l/100 km en mode WMTC, ce qui confère à la GB350S une autonomie potentielle de 600 km grâce au 15 litres contenus dans le réservoir.

Reposant sur un cadre simple berceau dédoublé en acier, les suspensions sont confiées à une fourche télescopique de 41 mm de diamètre ainsi qu’à deux combinés-amortisseur efficaces et confortables tandis que le freinage est assuré par un simple disque avant de 310 mm secondé par un disque arrière de 240 mm, l’ensemble étant complété par un ABS. Les roues affichent un diamètre de 19 pouces à l’avant et de 17 pouces à l’arrière.

Son style rétro rend hommage à l’histoire des roadsters Honda avec un réservoir en acier, des caches latéraux et un garde-boue avant en résine et un coloris sombre appliqué sur le moteur et les éléments de la partie-cycle. La garde au sol est de 168 mm, pour un empattement de 1 440 mm. Le poids en ordre de marche est de 178 kg.

Concession à la modernité, l’intégralité de l’éclairage est confiée à des LED tandis qu’un compteur d’instrumentation compact associe un affichage analogique avec un écran numérique affichant le rapport engagé.

Une large gamme d’accessoires a aussi été développée tout spécialement pour la GB350S : sacoches cavalières de tailles variables, différents saute-vent ou encore pare-carters, etc.

La nouvelle Honda GB350S 2025 sera disponible à un prix encore inconnu dans les coloris suivants : bleu, gris et noir.