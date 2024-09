La Honda GB350 arrive en Europe !

Si nombreux sont ceux qui regrettaient l’absence de la Honda CB350 (appelée Honda GB350 au Japon) au catalogue européen de la marque, leur patience pourrait être bientôt récompensée.

La petite Honda au style néo-rétro fabriquée en Inde pourrait en effet faire ses grands débuts sur les marchés européens dans les mois à venir.

En avril dernier, la marque japonaise a ainsi enregistré le nom GB350S, une des versions vendues au Japon, auprès des autorités compétentes en Allemagne, laissant à penser que la commercialisation du modèle en Europe est désormais plus qu’envisagée.

Reposant sur un monocylindre refroidi par air de 348 cm3, développant 20 chevaux à 5 500 tr/min pour un couple maximal de 29 Nm à 3 000 tr/min, la Honda GB350 dispose également d’un cadre double berceau en acier, de deux amortisseurs arrière et d’une fourche télescopique classique.

Une nouvelle Honda de moyenne cylindrée bientôt disponible en France ?

Commercialisée environ 4 500 € sur le marché japonais, la Honda GB350 dispose également de l’ABS et d’un contrôle de traction, mais aussi d’un éclairage LED et d’une instrumentation combinant numérique et analogique.

Si son arrivée en Europe est désormais probable, il faudra vraisemblablement attendre les salons de cet automne pour avoir la confirmation officielle de l’arrivée de cette Honda GB350S tant attendue sur les différents marchés européens.

L’espoir est désormais permis.