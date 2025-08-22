Une aventurière inédite en préparation chez KTM

Sauvée de la faillite et avec un avenir assuré pour quelques années, KTM poursuit le développement de ses futurs modèles.

Si la gamme Adventure KTM est déjà aujourd'hui bien remplie avec les 390 Adventure, 790 Adventure, 890 Adventure, 1290 Super Adventure et même 1390 Super Adventure R, la firme autrichienne pourrait décider de l'agrémenter d'une nouveauté : la 490 Adventure.

C'est ce que pourrait être la moto surprise en phase de tests par nos confrères de Visordown.

Un projet de longue date que l'on pensait évaporé dans les limbes suite aux difficultés financières rencontrées depuis plusieurs mois par KTM.

Un nouveau trail KTM en préparation

Il semble que le groupe de Mattighofen ait décidé de ressortir du placard son projet de moyenne-cylindrée bicylindre d'aventure.

À en croire les images, la moto semble même dans un état de développement suffisamment avancé pour que l'on imagine la découvrir de façon officielle dans les prochains mois.

Cette moto, qui pourrait venir remplacer la 390 Adventure dès l'année prochaine entrerait alors en confrontation directe avec des rivales telles que la CFMoto 450MT, la Voge DS525X ou même la future BMW F 450 GS, qui devrait être dévoilée sous peu.

Cette nouvelle 490 Adventure pourrait même d'ailleurs être fabriquée en collaboration avec CFMoto, le constructeur chinois, ou même Bajaj, le partenaire de longue date et depuis peu actionnaire important de KTM.

La moto pourrait être dévoilée à l'occasion du prochain salon EICMA de Milan, qui ouvrira ses portes le 4 novembre prochain.