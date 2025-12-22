Un nouveau rappel pour les moyennes cylindrées KTM, cette fois pour un problème de béquille

C’est la saison des rappels pour KTM qui enchaîne les campagnes invitant ses clients à repasser par leur concessionnaire pour remplacer ou mettre à jour un des éléments de leur moto.

Après la campagne de rappel concernant le remplacement du joint du bouchon de réservoir pour les 125, 390 et 990 Duke 2024, KTM a annoncé au début du mois le déploiement d’une mise à jour logicielle pour les 390 Enduro R, SMC R, Adventure R, Adventure X (2025 et 2026), ainsi que pour la 390 Duke (2024 à 2026).

Une nouvelle campagne vient d’être communiquée par le constructeur autrichien.

Elle concerne de nouveau les moyennes cylindrées de la marque : KTM 390 Adventure R (millésimes 2025 et 2026), KTM 390 Adventure X (2025 et 2026), KTM 390 Enduro R (2025 et 2026), KTM 390 SMC R (2025 et 2026).

Les clients concernés sont invités à se rendre chez un distributeur KTM agréé pour le remplacement du ressort de la béquille latérale. Selon KTM : « les vibrations du moteur peuvent provoquer la rupture du ressort de la béquille latérale. Ce problème potentiel concerne les béquilles latérales forgées et n’affecte pas les autres types de béquilles. »

Un problème de béquille latérale sur les moyennes cylindrées KTM

Sur certains modèles, une nouvelle plaque de maintien du capteur de béquille latérale sera également installée lors de la visite en atelier. Cette nouvelle pièce modifie le seuil de déclenchement du capteur de béquille.

D’ici l’intervention, KTM recommande de sécuriser la béquille latérale avec un élastique ou toute solution similaire.

Les clients concernés seront informés par courrier et sont invités à contacter un distributeur KTM agréé pour prendre rendez-vous afin de procéder à l’opération gratuitement en atelier. Ils peuvent d’ores et déjà vérifier si leur moto est concernée en visitant la section « Service » du site KTM.