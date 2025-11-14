Les KTM 125, 390 et 990 Duke rappelées en concessions

Avec des chiffres de vente en chute libre depuis quelques mois, KTM peine à effacer des mémoires sa situation plus que jamais périlleuse ces derniers mois.

Uniquement sauvé par l’apport de capitaux indiens apportés par le partenaire de longue date, Bajaj, le constructeur autrichien devrait bientôt voir de profonds changements venir modifier son quotidien.

Avant de passer définitivement sous pavillon indien, KTM vient d’annoncer une vaste campagne de rappel qui concerne ses modèles Duke 2024.

Dans le monde entier, les 125, 250 (non commercialisée en France), 390 et 990 Duke 2024 sont ainsi rappelées en concessions pour le remplacement préventif du joint du bouchon de réservoir.

Lors de contrôles qualité effectués par le constructeur, il a été constaté que certains joints de bouchon de réservoir pourraient ne pas être entièrement conformes aux normes de qualité KTM. En raison d’écarts de matériaux, de petites fissures pourraient apparaître dans le joint, ce qui pourrait entraîner une fuite de carburant au niveau du bouchon de réservoir. KTM annonce donc que : « afin de respecter l’engagement de KTM en matière de sécurité et de qualité des produits, le joint du bouchon de réservoir de toutes les motos concernées sera remplacé. »

Comme souvent dans ces cas-là, les clients ayant déjà reçu leur moto concernée sont informés personnellement par courrier et sont invités à contacter immédiatement un concessionnaire KTM agréé afin de prendre rendez-vous pour effectuer gratuitement le remplacement.

Par ailleurs, les clients peuvent aussi facilement vérifier si leur moto est concernée en consultant la rubrique « Service » du site web officiel de KTM.