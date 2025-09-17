Les motos KTM bientôt toutes fabriquées en Inde ?

L'usine KTM de Mattighofen est-elle en sursis ?

Alors qu'elle reprend progressivement son activité de production, l'usine autrichienne de KTM pourrait connaître un avenir moins réjouissant.

Sauvé de la faillite par l'acceptation du plan de sauvegarde présenté par sa direction à ses créanciers, le groupe KTM a pu profiter de l'apport de capitaux venus d'Inde, et de son partenaire de longue date, Bajaj, pour se maintenir à flot.

Le chèque de 600 millions fait par Bajaj, ajouté aux 200 millions déjà injectés auparavant pour assurer la sauvegarde de KTM rend en effet le groupe indien majoritaire au sein du groupe autrichien.

Une prise de position qui rend dorénavant Rajiv Bajaj, le P.-D.G. du groupe du même nom décisionnaire quant au futur de la marque orange.

Et il ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque son point de vue sur l'industrie moto : « l'industrie moto européenne est morte » a assuré le dirigeant récemment.

Pourtant, comme l'avait annoncé le boss de KTM, Gottfried Neumeister, lors de l'apport des capitaux indiens : « Les sites existants, en particulier notre usine principale à Mattighofen/Munderfing, resteront la base de notre succès futur. »

KTM va-t-il continuer de produire ses motos en Autriche ?

Un avis que ne partage visiblement pas totalement Rajiv Bajaj : « Nous n'avons jamais communiqué cela auparavant, mais je peux vous dire que, malgré les difficultés de KTM en Europe, les KTM que nous fabriquons et exportons depuis l'Inde vers différentes régions du monde génèrent une marge supérieure à 30 %. La principale raison réside dans la forte compétitivité des coûts offerte par l'Inde, sa chaîne d'approvisionnement et l'excellence de nos fournisseurs. Nous devons donc réaligner les coûts de KTM. Nous devons redresser la marque, et si nous y parvenons efficacement, je suis convaincu que KTM a un brillant avenir. »

Faut-il y voir un premier désaccord entre la direction européenne de KTM et son principal actionnaire, qui va chercher à rentabiliser au mieux son investissement ?