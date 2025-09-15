KTM va relancer la production de ses gros roadsters et trails

Avec un retard certain, la nouvelle génération des modèles KTM Street et Adventure 2025, dévoilée lors du dernier salon EICMA de Milan s'apprête, enfin, à entrer en production du côté de l'usine KTM de Mattighofen.

« L'enthousiasme suscité par la nouvelle gamme de modèles a été immense, notamment après les annonces faites à l'EICMA et sur d'autres salons nationaux. En nous concentrant sur la préparation complète, nous sommes convaincus que ces nouveaux modèles offriront des performances supérieures et une technologie innovante qui établiront de nouvelles normes dans l'industrie moto. Nous sommes impatients de proposer ces motos à nos pilotes » a déclaré le boss de la marque autrichienne, Gottfried Neumeister.

D'ailleurs, suite au retard de la production engendré par les difficultés financières de l'ensemble du groupe KTM, les modèles concernés passeront automatiquement du millésime 2025 à 2026.

Les premières motos à sortir des lignes de production, dès ce mois d'octobre seront les KTM 990 RC R, 1390 Super Adventure S et S Evo ainsi que la Super Adventure R. Suivra, en novembre, la KTM 990 Duke R.

La production KTM a pris du retard

Mauvaise nouvelle en revanche pour ceux qui attendent la KTM 1390 Super Duke GT puisque sa production est reportée...à 2027.

Une décision radicale que justifie Neumeister : « Nous nous engageons à offrir la meilleure expérience possible à nos pilotes. Cette décision garantit que chaque modèle sera parfaitement prêt à répondre aux exigences élevées de nos clients. »

Les premiers modèles précités arriveront en concessions à la fin de l'année 2025, et au début de 2026.