KTM présente son arme ultime pour le tout-terrain : la 1390 Super Adventure R

Reine de l'aventure tout-terrain, la KTM 1390 Super Adventure R offre aux motards avides d'expériences hors des sentiers battus la plateforme idéale pour voyager.

Pour 2025, la KTM 1390 Super Adventure R est dotée d'une toute nouvelle ergonomie, d'un éclairage LED, d'une bulle davantage axée tout-terrain et de plus de dispositifs de rangement. Comme le reste de la gamme 1390 2025 du constructeur autrichien, elle bénéficie d'une augmentation de la rigidité du cadre, améliorant la maniabilité et la stabilité. De nouveaux crash bars de série ont également été ajoutés pour offrir une meilleure protection, avec une pièce supplémentaire au niveau du support moteur. Elle profite également de l'augmentation de la cylindrée du moteur, de 1 300 à 1 350 cm³, produisant une puissance de 173 chevaux à 9 500 tr/min et un couple de 145 Nm à 8 000 tr/min, avec la toute nouvelle technologie Camshift offrant une meilleure maniabilité à bas régime. Un dispositif qui permet de bénéficier de différentes durées et hauteurs d'ouverture des soupapes d'admission et offre une réponse plus fluide lors de la négociation de passages difficiles.

Un gros trail avant tout orienté tout-terrain

Contrairement aux KTM 1390 Super Adventure S et Evo, la 1390 Super Adventure R est équipée d'une suspension plus traditionnelle et adaptée à une utilisation tout-terrain, avec une fourche à cartouche WP XPLOR de 48 mm avec technologie "split function" et un amortisseur WP XPLOR PDS (Progressive Damping System).

La KTM 1390 Super Adventure R 2025 reçoit également le nouvel ensemble électronique haut de gamme de KTM, avec un tout nouveau tableau de bord de 8 pouces monté verticalement. L'écran tactile de 8 pouces est doté d'une technologie inductive, ce qui permet une utilisation plus facile, même avec des gants d'hiver épais ou des gants tout-terrain.

L'écran est également doté d'un revêtement anti-reflet, anti-empreintes digitales et anti-éblouissement innovant qui améliore la lisibilité globale, tout en donnant aux pilotes l'accès à de nouveaux MODES RIDE, à la navigation intégrée et aux fonctionnalités de connectivité.

Le tarif de la nouvelle KTM 1390 Super Adventure R n'a, pour l'heure, pas encore été précisé.