Une nouvelle instrumentation premium pour les KTM

Il n’y a pas qu’avec sa nouvelle transmission manuelle automatisée (AMT) que KTM innove.

La marque autrichienne vient de dévoiler un tableau de bord inédit à écran tactile de 8 pouces sur 8,8 pouces. Un écran XXL d’une résolution de 1 280 x 720 et 256 000 couleurs (contre 65 000 auparavant) doté de nouvelles fonctionnalités : écran collé tactile et inductif avec revêtement antireflet, anti-empreintes digitales et anti-éblouissements.

L'écran tactile inductif permet un accès facile aux informations, quels que soient la météo ou l'équipement de conduite (y compris avec des gants). Les boutons de raccourci tactiles sur l'écran principal éliminent également le besoin de commutateurs additionnels grâce aux boutons virtuels qui permettent d'accéder à des fonctions telles que l'allumage des poignées chauffantes, de la selle chauffante du pilote ou encore les phares antibrouillard selon le modèle.

Le nouvel écran permet également davantage d'options de personnalisation, avec une fonctionnalité d'écran partagé configurable avec 5 choix d’ergonomie disponibles. Les options d'écran prédéfinies permettent aux pilotes de choisir entre les fonctions de régulateur de vitesse adaptatif, navigation sur carte, télémétrie, favoris ou encore musique sur l’écran d'accueil principal. Une vue plus basique est également possible.

En plus de ce nouvel écran, KTM dévoile également des commandes entièrement revues avec un commodo qui comprend désormais un bouton dédié aux modes de conduite, un nouveau joystick 5 directions et de nombreux nouveaux boutons : retour, régulateur de vitesse, A/M (automatique/manuel) pour les modèles AMT, et éclairage. On découvre également un nouveau commutateur de démarrage ainsi que de nouveaux boutons de palette rétroéclairés qui sont personnalisables pour les modèles non équipés de l'AMT.

La navigation hors ligne est désormais intégrée à l'unité de connectivité de la moto, offrant une navigation en temps réel sans synchronisation ni connexion à un téléphone mobile, tandis qu’une unité de connectivité CCU3.0 améliorée bénéficiant de 32 Go de stockage et de 3 Go de RAM, fait fonctionner le système d'exploitation Android Auto. Cela permet de développer la connectivité IoT (Internet des objets) avec eSim, antenne GPS, Bluetooth et Wi-Fi.

Si dans un premier temps, toutes les mises à jour seront effectuées par un distributeur KTM agréé, la marque assure que dans le futur il sera également possible de le faire directement sur la moto.

Le nouveau tableau de bord TFT sera tout d’abord disponible sur les prochains modèles premium de KTM, sans précision de la part de la marque sur les motos concernées.