La KTM 1390 Super Adventure S 2025 prend du cube

Deux jours après avoir dévoilé la version la plus haut de gamme de son catalogue Adventure, la 1390 Super Adventure S Evo, KTM présente désormais la Super Adventure S.

Le gros trail autrichien profite des nombreuses avancées technologiques de la S Evo, mais est pour sa part doté d’une boîte de vitesses manuelle et d’un embrayage classique, là où la déclinaison la plus exclusive est équipée de la transmission manuelle automatisée (AMT). Le radar avant est également disponible, mais en option.

Mécaniquement, la 1390 Super Adventure S profite elle aussi d’une cylindrée plus puissante de 1 350 cm³ (contre 1 300 auparavant), produisant 173 chevaux à 9 500 tours/minute et un couple de 145 Nm à 8 000 tours/minute, grâce à des éléments moteur repensés et une toute nouvelle technologie d’arbre à cames améliorant la maniabilité à bas régime et les performances de pointe, et réduisant les émissions et la consommation de carburant.

Comme la KTM 1390 Super Adventure S Evo, la S dispose de la toute dernière technologie semi-active de suspension WP, plus précise, avec un amortissement constant à des fréquences plus importantes grâce à de nouveaux capteurs PWM (Pulse Width Modulation) de modulation de largeur d'impulsion et une nouvelle fourche à tige traversante qui améliore la maniabilité.

Une KTM 1390 Super Adventure S revue en profondeur

Style et ergonomie ont été repensés avec un tout nouveau design, un nouveau phare LED, une nouvelle bulle et un vide-poche. Le cadre de la version 2025 du trail autrichien est plus rigide, avec des repose-pieds 8 mm plus bas et 10 mm plus larges, pour plus de confort.

La KTM 1390 Super Adventure S dispose également d’un tout nouveau tableau de bord vertical TFT à écran tactile haut de gamme V80 doté d’une technologie inductive et revêtement innovant anti-reflet, anti-traces de doigts et anti-éblouissement.

La nouvelle KTM 1390 Super Adventure S 2025 sera disponible chez les distributeurs KTM agréés début 2025 à un tarif encore inconnu pour le moment.