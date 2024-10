KTM 1390 Super Adventure S Evo : le meilleur du meilleur signé KTM

Nouveauté 2025, la nouvelle KTM 1390 Super Adventure S Evo est un condensé de ce que KTM sait faire de mieux.

Le trail sportif autrichien bénéficie de toutes les nouvelles avancées mécaniques et technologiques développées par KTM.

La KTM 1390 Super Adventure S Evo offre ainsi une cylindrée plus puissante de 1 350 cm³ (contre 1 300 auparavant), produisant 173 chevaux à 9 500 tours/minute et un couple de 145 Nm à 8 000 tours/minute. Une prise de cubes et de puissance rendue possible grâce aux éléments repensés du moteur et à la toute nouvelle technologie d’arbre à cames, qui améliore la maniabilité à bas régime ainsi que les performances de pointe, tout en réduisant les émissions et la consommation de carburant, notamment via le système Cam Shift. À haut régime, il s'active et permet d'ouvrir davantage et pendant plus longtemps les soupapes d'admission, alors qu'à bas régimes, il réduit la durée et l'ouverture des soupapes, ce qui permet d'optimiser le comportement moteur.

Le châssis offre pour sa part un cadre plus rigide, avec des repose-pieds 8 mm plus bas et 10 mm plus larges, tandis que la Super Adventure S Evo arbore également la technologie de suspensions semi-actives WP de toute dernière génération qui utilise de nouveaux capteurs PWM (Pulse Width Modulation) et une nouvelle fourche à tige traversante.

Style et ergonomie ont également été repensés pour 2025, avec, entre autres, un nouvel habillage et une nouvelle conception de selle, un tout nouveau phare LED, une nouvelle bulle et un vide-poche, pour ne citer que ces exemples.

La nouvelle KTM 1390 Super Adventure S Evo est également le premier modèle de la gamme KTM à être équipé de la transmission manuelle automatisée (AMT). Une technologie qui permet au pilote de choisir entre un passage de vitesse manuel classique à l’aide du sélecteur ou de boutons sur le commodo, ou une boîte de vitesses automatique.

Comme annoncé précédemment, la 1390 Super Adventure S Evo est aussi la première moto KTM à bénéficier du nouveau tableau de bord vertical TFT à écran tactile haut de gamme V80 de 8,8 pouces et doté d’une technologie inductive, qui facilite son utilisation.

Les pilotes ont accès aux tout nouveaux modes de conduite et fonctions de connectivité, sans oublier le tout dernier Adaptive Cruise Control de KTM, qui ajoute à son arsenal l’assistance au freinage, l’avertisseur de collision et l’alerte de distance minimum. Le nouveau régulateur de vitesse adaptatif, combiné à l'AMT, dispose aussi de la fonction Stop & Go. Un système qui permet de stopper complètement la moto si le véhicule devant vient à s’arrêter, combiné au radar avant de 5e génération plus compact, signé Bosch. Il permet d’optimiser les performances, d’améliorer la détection de camions, d’augmenter la vitesse maximale et de mettre à jour les seuils de désactivation, grâce aux fonctionnalités Dynamic, Street et Group Ride.

Disponible en noir ou orange, la KTM 1390 Super Adventure S Evo, qui arrivera en concession en début d'année prochaine, n'a pas encore de tarif officiel.