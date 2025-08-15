La moto devient monoplace et le passager une option !

Non, ce n'est pas une blague, plutôt une mauvaise surprise. Une de plus serait-on tenté de dire.

La nouvelle est pourtant quelque peu passée inaperçue : la moto va devenir monoplace, réservée au seul pilote.

Non pas que les constructeurs vont supprimer les selles pour les passagers. La révolution est plutôt à chercher du côté de la formation des nouveaux motards, avec la suppression de l'examen de la portion incluant un passager. La mesure fait partie du plan d'actions mis en place par le Gouvernement pour lutter contre : " les délais de présentation à l’examen du permis de conduire (qui s'allongent, ndr), en particulier entre un premier échec à l’épreuve pratique et une seconde présentation."

Si le permis auto est principalement ciblé, le permis moto n'échappe pas à cette vague de mesures immédiates annoncées avec la " Mise en place d’une option « sans passager » pour le permis moto, avec un code restrictif spécifique et une formation qualifiante complémentaire."

Un ensemble de réformes immédiates avant une refonte plus en profondeur du permis

Du côté du Gouvernement, quand on pose la question de sa mise en place, des délais, ou même de son quelconque intérêt, on nous renvoie au communiqué de presse, en précisant : " le Plan prévoit une première mesure de simplification pour l’épreuve du permis moto, sans sacrifier la sécurité : les candidats pourront désormais choisir l’option « sans passager ». Cette option donnera lieu à un code restrictif (en parallèle, une formation qualifiante en auto-école « transport de passager moto » sera mise en place). " Une "formation qualifiante" que l'on imagine sans mal payante.

En clair, le passager devient une option. Une option qu'il faudra valider en complément de la formation à la conduite d'une moto. Les futurs motards pourront donc décider d'apprendre à manier un guidon pour leur seul plaisir. Soit. Quid dans ce cas des contrôles, ou même de l'assurance du pilote s'il prend un passager sans avoir validé l'option passager sur son permis…

Cette mesure, voulue comme immédiate par le Gouvernement, mais dont les formateurs ignorent eux-mêmes comment elle sera mise en place (demandez donc à une moto-école, vous allez rire, ou pleurer…) va intégrer l'examen du plateau pour le permis moto, visant à simplifier l'épreuve.

À ce stade, on peut déjà suggérer d'autres pistes de simplification au Gouvernement, sans doute piloté par les autos-écoles lui-même, que ce soient de faire passer l'examen sur des motos disposant de petites roulettes, ou même sur des vélos, mettant le moteur en option. Payante bien sûr.

Pour transporter un passager il faudra sans doute repasser à la caisse

Le Gouvernement l'assure par la voix de François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’Intérieur : "Je tiens à être très clair : nous ne ferons aucune concession sur la sécurité routière ni sur le niveau d’exigence. Nous refusons tout surcoût pour les candidats et toute baisse des standards de l’examen. "

Qui va donc devoir payer le surcoût pour la formation qualifiante permettant aux motards de pouvoir transporter un passager ? On parie sur le motard lui-même… Un pari sans enjeu car on connaît déjà tous la réponse. Évidemment.

Plus simple le permis, pas sûr. Plus cher, c'est déjà une évidence.