Robocop est déjà là : à Hangzhou, le policier qui vous verbalise mesure 2 mètres et ne dort jamais !

Bienvenue à Hangzhou, là où le futur ne se teste plus derrière des vitrines, mais au beau milieu des carrefours. Dans le district ultra-fréquenté de Binjiang, un robot humanoïde baptisé Hangxing n°1 est déjà opérationnel. Sa mission n’est pas décorative : il dirige la circulation en temps réel, en coordination directe avec les feux tricolores et les agents humains.

Il lève le bras pour faire stopper les véhicules, indique quand avancer, interpelle les usagers distraits et utilise même un sifflet numérique pour imposer son autorité. Tous ses gestes sont calqués sur ceux de véritables agents de la circulation, appris à partir de modèles humains réels. La scène est déroutante : futuriste, mais parfaitement fonctionnelle.

Il détecte automatiquement les motocyclistes sans casque mais pas que …

Sous son enveloppe humanoïde se cache un système bien plus redoutable que ses gestes chorégraphiés. Hangxing n°1 est équipé de caméras haute définition, de capteurs environnementaux, et d’algorithmes d’analyse comportementale.

Il détecte automatiquement les motocyclistes sans casque, les piétons traversant hors passage, les véhicules franchissant la ligne d’arrêt, ou tout comportement jugé anormal.

Lorsqu’une infraction est constatée, elle est enregistrée instantanément et transmise à la base de données de la police. Le robot peut d’abord avertir verbalement. Si cela ne suffit pas, un agent humain prend le relais.

Officiellement, les autorités sont claires : le robot n’est pas là pour remplacer les policiers, mais pour les assister. Il intervient principalement aux heures de pointe, sur les carrefours les plus congestionnés, pendant qu’un agent supervise à quelques mètres.

Mais dans les faits, le pouvoir réel est déjà là : observation permanente, neutralité absolue, fatigue inexistante, mémoire parfaite.

Autre détail révélateur : Hangxing n°1 fonctionne avec des batteries interchangeables lui permettant de couvrir plusieurs heures de trafic intense. Une fois sa mission accomplie, il retourne seul à son point de recharge, sans intervention humaine.

À Hangzhou, ce robot est directement connecté à la plateforme intelligente de gestion du trafic urbain, ce qui lui permet d’adapter son comportement aux pannes de feux, aux pics soudains de circulation, aux situations imprévues.

Les autorités locales travaillent déjà sur des mises à jour majeures. Au programme : intégration de modèles de langage avancés, capacité à répondre aux questions des passants, donner des indications routières, interagir de manière plus naturelle.

Les algorithmes sont aussi ajustés pour corriger les erreurs des premières phases de test, notamment les confusions entre ombres, mouvements erratiques ou comportements réellement dangereux.

Hangzhou n’est pas une ville choisie au hasard. C’est l’un des plus grands pôles technologiques de Chine, un véritable laboratoire urbain à ciel ouvert. Ce qui fonctionne ici a vocation à être déployé ailleurs, à grande échelle.

L’image est puissante : un carrefour réel, des citoyens bien réels, et une machine qui observe, décide et agit.

La police de la circulation non humaine n’est plus une hypothèse. Elle est déjà là. Et au vu de la vitesse à laquelle l’expérience progresse, il est difficile d’imaginer que Hangxing n°1 restera longtemps seul à tenir la route.