Résultats de la vente du 16 décembre à St Parres-lès-Vaudes (10)

C’est une importante vente aux enchères qui attendait les collectionneurs le 16 décembre dernier à Saint Parres-lès-Vaudes dans l’Aube (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici). Plus de 200 lots étaient disponibles lors de cette vacation.

Le bilan de la vente

On peut dire que le bilan de cette vente est excellent puisque sur plus de 230 lots, on ne comptabilise que 4 invendus. 53 seront attribués en dessous de leur estimation basse, 104 dans la fourchette estimative et 80 changeront de main au-delà de l’estimation haute.

Du côté des motos, en général, elles ont été adjugées dans la fourchette estimative. 21 machines changent de main en dessous de l’estimation et 30 dépassent l’estimation haute.

Les machines à restaurer et les petites cylindrées

Des machines à restaurer, il y en avait pour toutes les bourses. L’estimation pour cette entre-tube Motobécane 250 cm3 MB4 de 1928, entre 150 et 250 euros, était particulièrement alléchante. Un prix de départ sera proposé à 160 euros. Progressivement, ça grimpera jusqu’à ce que le marteau tombe sur l’enchère de 750 euros.

Ce triporteur Peugeot 125 cm3 à ailes rondes de 1953 était estimé entre 800 et 1 200 euros. Il semblait complet, ce qui facilitera sa restauration. Avec un prix de départ annoncé à 400 euros, ça monte sans surprise. Il sera adjugé à 1 100 euros sans les frais, ce qui laisse de la marge pour effectuer les travaux.

Marque peu connue qui n’a existé que pendant deux décennies (1946-1967), Parilla a tout de même fabriqué de belles machines performantes. Ici, c’est une 175 cm3 de 1956 qui était proposée avec une estimation fixée entre 2 500 et 3 500 euros. Une seule enchère sera enregistrée à l’annonce du prix de départ 2 500 euros. Ce sera suffisant pour concrétiser la transaction.

Les scooters des années cinquante/soixante sont encore très prisés par les collectionneurs. Ce Vespa ACMA 125 cm3 de 1957 n’échappe pas à la règle. On en attendait entre 700 et 1 200 euros. Le prix de départ très bas (350 euros) s’envole. Au final, il sera adjugé à 2 150 euros.

On continue page suivante avec les grosses cylindrées.