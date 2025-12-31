Les grosses cylindrées de la vente

Cette réalisation sur la base d’une Norton Atlas 750 cm3 a été particulièrement soignée. Si tout a été fait pour un usage sur piste, un retour sur routes ouvertes est envisageable puisqu’elle possède sa carte grise (prévoir quand même un minimum d’éclairage…). L’estimation (entre 10 000 et 14 000 euros) ne sera pas atteinte mais le lot sera tout de même adjugé à 8 000 euros.

Cette version « enduro » de la BSA B44 était estimée entre 4 000 et 6 500 euros. Les enchérisseurs ont été un peu moins généreux. Elle trouvera quand même preneur contre la somme de 3 800 euros (prix de départ 2 000 euros).

La constatation est la même pour cette Honda CB 750 Four K4 de 1974. Elle semblait en très bon état et ne nécessitait qu’une révision (et les démarches administratives pour circuler en toute légalité) pour reprendre la route. L’estimation (entre 5 500 et 7 500 euros) ne sera une nouvelle fois pas atteinte. Par prudence, on annoncera un prix de départ à 4 000 euros. Une dernière enchère sera enregistrée à 5 300 euros, montant suffisant pour qu’elle change de main.

Deux Ducati étaient disponibles à cette vente : cette 900 SS de 1990 attendait entre 5 500 et 6 500 euros. On restera en dessous avec une adjudication contre la somme de 5 100 euros (prix de départ 2 500 euros). Une 750 cm3 Paso de 1986 qui était estimée entre 2 000 et 3 500 euros sera finalement adjugée 1 950 euros.