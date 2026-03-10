Après être passé entre les mains des Indiens de Mahindra (2014-2019) puis du fonds allemand Mutares (2023-2026), Peugeot Motocycles va renouer avec ses racines françaises.

L’équipe dirigeante, portée par le DG Laurent Lilti, a déposé une offre de rachat « irrévocable » auprès du propriétaire actuel, qui va donc céder le constructeur français à ses nouveaux hommes forts d’ici via une transaction qui sera finalisée dès le deuxième semestre de cette année. Laurent Lilti assure : « le management est pleinement mobilisé pour construire l’avenir de Peugeot Motocycles avec responsabilité, engagement et ambition. »

Du côté de Mutares, on confirme également la prochaine transition : « L’équipe de direction a élaboré un plan clair et convaincant pour l’avenir de l’entreprise et a démontré de solides capacités d’exécution tout au long de notre période de détention. Nous sommes persuadés qu’elle est idéalement positionnée pour poursuivre le développement de la marque et mettre en œuvre avec succès sa stratégie de croissance. »

Peugeot va redevenir un constructeur 100 % français

Le nouvel organigramme de Peugeot est même déjà connu : le directeur général, Laurent Lilti, deviendra actionnaire majoritaire avec un peu plus de 50 % des parts, tandis que Samir Abderrahmane, directeur financier, et Arnaud Stimpfling, directeur des ressources humaines détiendront quant à eux environ 25 % chacun.

Peugeot, qui n’a jamais quitté son siège historique de Mandeure, qui emploie toujours environ 250 salariés, entend donc maintenir son lien historique avec l’Hexagone. Environ 8 000 véhicules par an sortent actuellement des lignes françaises (les modèles premium comme le Metropolis ou le XP400). Le retour du mythique 103 dans sa version électrique et l’acquisition du constructeur tricolore de motos électriques Dab Motors confirment également cette volonté d’ancrer durablement Peugeot en France.

On le rappelle d’ailleurs, même si Stellantis (ex-PSA) n’a plus aucun lien financier avec la marque, le contrat de licence pour utiliser le nom et le logo du Lion court jusqu’en 2064. De quoi voir venir paisiblement.

Peugeot redevient français, et c’est une nouvelle dont on ne peut que se réjouir.