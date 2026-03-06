De retour au catalogue avec deux versions, supermotard et enduro, et affichant des prix en baisse depuis quelques jours (DR-Z4S à 8 999 € soit une baisse de 700 € et à partir de 8 999 €, également en baisse de 700 € pour la DR-Z4SM), la Suzuki DR-Z400 fait parler d’elle en ce début d’année pour une raison que les constructeurs n’aiment jamais : une campagne de rappel.

Selon le site Rappel Conso, les Suzuki DR-Z4SM et DR-Z4S présentent en effet un problème au niveau du liquide de frein arrière : « Les vis du bouchon du réservoir de liquide de frein arrière peuvent se détacher en raison d’un couple de serrage insuffisant des vis qui maintiennent le bouchon du réservoir en place. Le liquide de frein peut fuir du réservoir de stockage, ce qui entraînerait une distance d’arrêt accrue, entraînant un risque d’accidents et de blessures. »

Une campagne de rappel pour les Suzuki DR-Z4S et DR-Z4SM

Les motos concernées par cette campagne de rappel ont été produites entre le 13 février et le 14 octobre 2025. On ignore combien de machines sont rappelées en concessions pour le marché français.

Comme c’est le cas dans ce genre de procédures, les possesseurs d’une moto faisant l’objet du rappel ont normalement été contactés par leurs revendeurs. Dans le cas contraire, ils sont invités à se rapprocher de leur concessionnaire pour suivre le protocole mis en place par la marque japonaise afin de palier au problème.