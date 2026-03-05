Prime de 600 € pour passer à l’électrique : voici la ville européenne qui montre l’exemple
Fini les cyclomoteurs thermiques, qui polluent et font du bruit. Barcelone a décidé de passer à la vitesse supérieure pour convaincre ses habitants de passer à l’électrique avec une prime de 600 euros pour basculer vers un modèle zéro émission.
Avec environ 20 000 cyclomoteurs thermiques dans ses rues, Barcelone est l’une des villes d’Europe qui compte le plus de ces petits deux-roues, moyen de transport idéal pour circuler dans la jungle urbaine et les rues étroites de la capitale catalane.
Pour lutter contre les nuisances sonores et la pollution émises par les cyclomoteurs, la ville a décidé d’inciter ses habitants à passer à l’électrique.
Si jusqu’ici, les aides de l’État espagnol (le Plan Moves) ignoraient superbement les cyclomoteurs, Barcelone comble désormais ce vide avec une prime de 600 euros pour qui remplacera son cyclomoteur thermique par un modèle électrique.
Une procédure simple à destination des jeunes
Pour en profiter, il faut donc obligatoirement mettre son ancien cyclomoteur thermique à la casse et être inscrit au registre municipal qui atteste de la résidence à Barcelone du bénéficiaire. La procédure se veut simple pour inciter le maximum d’habitants à passer à un cyclomoteur électrique.
Selon la municipalité, seules les factures datées d’après le 1er mars 2026 sont acceptées, il n’y a donc pas de rétroactivité possible pour percevoir l’aide de 600 euros pour un deux-roues acquis avant cette date.
L’aide concerne uniquement l’achat d’un cyclomoteur électrique, elle ne peut donc pas être utilisée pour une grosse moto ou un VAE.
Le budget consacré à cette aide par la ville de Barcelone est de 15 millions d’euros, et témoigne de la volonté de la municipalité d’accélérer la transition vers des deux-roues moins polluants, et surtout silencieux.
Une grande première qui pourrait donner des idées en France, où l’État a décidé d’exclure les deux-roues électriques du bonus écologique depuis l’année dernière.
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération