Prime de 600 € pour passer à l’électrique : voici la ville européenne qui montre l’exemple

Avec environ 20 000 cyclomoteurs thermiques dans ses rues, Barcelone est l’une des villes d’Europe qui compte le plus de ces petits deux-roues, moyen de transport idéal pour circuler dans la jungle urbaine et les rues étroites de la capitale catalane.

Pour lutter contre les nuisances sonores et la pollution émises par les cyclomoteurs, la ville a décidé d’inciter ses habitants à passer à l’électrique.

Si jusqu’ici, les aides de l’État espagnol (le Plan Moves) ignoraient superbement les cyclomoteurs, Barcelone comble désormais ce vide avec une prime de 600 euros pour qui remplacera son cyclomoteur thermique par un modèle électrique.

Une procédure simple à destination des jeunes

Pour en profiter, il faut donc obligatoirement mettre son ancien cyclomoteur thermique à la casse et être inscrit au registre municipal qui atteste de la résidence à Barcelone du bénéficiaire. La procédure se veut simple pour inciter le maximum d’habitants à passer à un cyclomoteur électrique.

Selon la municipalité, seules les factures datées d’après le 1er mars 2026 sont acceptées, il n’y a donc pas de rétroactivité possible pour percevoir l’aide de 600 euros pour un deux-roues acquis avant cette date.

L’aide concerne uniquement l’achat d’un cyclomoteur électrique, elle ne peut donc pas être utilisée pour une grosse moto ou un VAE.

Le budget consacré à cette aide par la ville de Barcelone est de 15 millions d’euros, et témoigne de la volonté de la municipalité d’accélérer la transition vers des deux-roues moins polluants, et surtout silencieux.

Une grande première qui pourrait donner des idées en France, où l’État a décidé d’exclure les deux-roues électriques du bonus écologique depuis l’année dernière.