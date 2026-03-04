Distribuée dans l’Hexagone par MB Motor France, la marque Kove n’est pas encore la marque chinoise la plus connue.

Du moins du grand public car la firme a brillé avec une 15ème place au Dakar 2025 et trois victoires d’étapes début 2026 grâce au Français Neels Theric. Des performances sportives qui ont marqué les esprits et sur lesquelles la marque compte capitaliser.

Présente sur le dernier Salon du 2 Roues qui a fermé ses portes il y a quelques jours seulement, Kove a dévoilé pour la première fois en France les modèles qui garniront bientôt la gamme et viendront remplir les points de vente.

La marque a notamment présenté les nouveaux modèles 2026, organisés en trois segments principaux : Adventure, Street et off-road.

Dans la gamme Adventure, les nouvelles 800X PRO 2026 et 800X GT (Touring) sont affichées respectivement à 8 999 € et 8 799 € alors que la 625X n’a pas encore de tarif déterminé. La première citée a bénéficié d’améliorations, tandis que la GT, version Touring, complète la gamme Adventure avec des options adaptées à tous les types de motards.

La 625X, trail complet et complètement équipé complétera la gamme en version A2. Déjà disponible vente, la 800X Rally complète la gamme Adventure.

Dans le segment Street, les modèles 350RR, 450R, 450RR (MY26 Isle of Man), dont on ignore encore les tarifs en France, constituent la nouvelle famille Street/Sport de la marque chinoise.

Enfin, du côté du off-road, les nouvelles MX250 CROSS R et MX450 CROSS R, de deuxième génération, qui n’ont pas de tarif non plus à ce jour, ont été entièrement repensées à l’occasion de leurs millésimes 2026.

Lors du salon lyonnais, Kove a également annoncé le passage de 2 à 5 ans de garantie sur ses modèles.