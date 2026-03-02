Yamaha offre un relooking à son roadster star, la MT-07 !

Jusqu’au 31 mai prochain, c’est l’occasion de personnaliser sa Yamaha MT-07 avec un kit déco Kutvek.

Pour tout achat en concession d’une Yamaha MT-07 neuve, un kit d’une valeur de 209 euros est offert par la marque. La pose du kit déco, comprise dans l’offre est assurée par le concessionnaire.

Largement mise à jour pour son millésime 2025, la Yamaha MT-07 profite d’une nouvelle fourche inversée de 41 mm de diamètre, d’un accélérateur électronique avec plusieurs modes de conduite YRC, d’un contrôle de traction pouvant être désactivé ou encore un frein avant à double disque de grand diamètre et étriers à montage radial.

Au rayon technologique, la Yamaha MT-07 a aussi profité d’une sérieuse mise à jour avec l’arrivée dans la gamme de la version équipée de la transmission Y-AMT. Une déclinaison également équipée de série du régulateur de vitesse. Ce système inédit permet au pilote de choisir entre une transmission manuelle avec passage des rapports via des gâchettes placées au guidon ou entièrement automatisée.

Une Yamaha MT-07 à la carte grâce à Yamaha France

La Yamaha MT-07 est affichée à partir de 7 999 € pour la version standard et 8 499 € pour celle dotée de la boîte de vitesses Y-AMT (pour Yamaha Automated Manual Transmission).

Pour tous ceux qui ne trouvent pas à leur goût les coloris proposés par le constructeur sur le millésime 2025 (gris avec jantes bleu clair, bleu foncé avec jantes de la même couleur ou noir intégral), il est désormais possible d’apporter une touche personnalisée avec un kit déco spécialement créé pour la moto.