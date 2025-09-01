Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Yamaha Mt-07

La Yamaha MT-07 se met aux couleurs du GP de France

Olivier Cottrel

Avec une pôle décrochée par Fabio Quartararo et couronnant le français Johann Zarco, le Grand Prix de France 2025 est entré dans les annales du sport. Un événement que Yamaha célèbre à sa façon, avec une série exclusive de son roadster star : la MT-07.

Si elle a perdu son statut de numéro un des ventes depuis quelques mois, la Yamaha MT-07 reste malgré tout l'une des motos préférées des motards français.

Revu en profondeur en 2025 pour la première fois depuis années (esthétique avant retravaillé, package électronique étoffé, cadre renforcé, nouvelle fourche KYB) le roadster japonais se met à présent aux couleurs du Grand Prix de France moto avec une série exclusive.

Une moto inspirée de la livrée officielle de la M1 engagée au Mans et pilotée par Fabio Quartararo pour son Grand Prix national, cette édition spéciale illustre selon Yamaha France « l’esprit du Grand Prix de France, la passion de la moto et 70 ans d’héritage Yamaha en compétition. »

Une Yamaha MT-07 2025 bleu-blanc-rouge

La Yamaha MT-07 Grand Prix de France 2025 est équipée de plusieurs équipements : un saute-vent (65 €), un support de saute-vent (79 €), un support de plaque (159 €), un kit déco original (308 €). La pose du kit nécessite environ quatre heures de main-d’œuvre en atelier (260 € en moyenne). L’avantage client en accessoires et montage est ainsi estimé à 571 €.

La moto est disponible en version A et A2 chez les concessionnaires participants depuis aujourd'hui (1er septembre), au tarif de 8 299 €. La version Y-AMT de cette série spéciale (avec transmission automatique) est quant à elle proposée à 8 799 €.

La Yamaha MT-07 standard reste pour sa part disponible en trois coloris : noir, gris et bleu à partir de 7 999 euros (8 499 euros pour la MT-07 Y-AMT 2025).

