Side to Side, le film moto qui veut faire évoluer le regard sur le handicap

C’est l’histoire un peu folle de deux cousins : François Pons et Marc Bouzik.

Dix ans après un accident de la route qui a laissé François Pons en fauteuil roulant, ils décident ensemble de relever un défi incroyable pour faire évoluer le regard sur le handicap et prouver que tout reste encore possible : traverser l’Eurasie en side-car, de l’océan Atlantique au Pacifique.

Une aventure menée au guidon d’une Triumph Bonneville T100 Bud Ekins équipée d’un side-car sur-mesure.

Après deux années de préparation et un voyage test dans les fjords norvégiens, puis le grand départ vers l’Est, ce sont près au total, 30 000 kilomètres d’obstacles qui ont été avalés par le duo.

Après avoir tiré un premier court métrage de leur épopée, c’est cette fois le long format « Side to Side » qui sera projeté dans plusieurs cinémas de l’Hexagone afin de sensibiliser le public et de faire évoluer le regard sur le handicap.

Le film sera notamment projeté en parallèle de deux temps-forts : la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (du 17 au 23 novembre) et la journée internationale des personnes handicapées (le 3 décembre).

La tournée, soutenue par Triumph, s’adresse à la fois au grand public mais aussi aux entreprises souhaitant proposer à leurs salariés un événement inspirant autour du handicap.

Les dates de projection du film « Side to Side »

25 novembre : Marseille, Artplexe Canebière (12 €)

26 novembre : Angers, les 400 coups (12 €)

28 novembre : Bordeaux, Mégarama (12 €)

3 décembre : Paris, Pathé Wepler (19 €)

Pour réserver sa place, c’est sur le site Internet du film que ça se passe.