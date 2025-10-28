Triumph frappe fort avec une nouvelle Trident 800 à moins de 10 000 euros !

Dès le premier coup d’œil, la Trident 800 marque les esprits.

Le nouveau roadster de Triumph incarne parfaitement l’ADN du constructeur anglais avec ce mélange de caractère et de style.

Un modèle que nous avons eu le privilège de découvrir il y a quelques jours directement à Hinckley, le siège historique de la marque, situé près de Birmingham, en Angleterre.

Au milieu des modèles iconiques de la marque, trônait donc l’ultime nouveauté de Triumph, cette Triumph Trident 800, que nous avons pu découvrir sous toutes les coutures.

Mécaniquement, la Trident 800 embarque le tout nouveau moteur trois cylindres de 798 cm3 de Triumph, développant 115 chevaux à 10 750 tr/min et un couple maximal de 84 Nm à 8 500 tr/min. Le moteur est équipé d’un vilebrequin forgé par torsion, d’un arbre à cames et d’un arbre d’équilibrage unique, de bielles forgées et de pistons à haute compression, tous conçus pour maximiser les performances et la durabilité.

Elle dispose de trois modes de conduite, Road, Sport et Rain, qui adaptent la réponse de l’accélérateur et le contrôle de traction aux conditions. L’ABS optimisé en virage et le contrôle de traction, sensibles à l’inclinaison, renforcent la confiance dans les virages en utilisant des données en temps réel pour ajuster le freinage et la puissance en fonction de l’angle d’inclinaison. La puissance est transmise par une boîte de vitesses à six rapports, tandis que le Triumph Shift Assist permet de passer les vitesses sans embrayer. Le régulateur de vitesse ajoute quant à lui un confort supplémentaire lors des longs trajets.

Au niveau de la partie cycle de la Trident 800 (198 kg tous pleins faits) on retrouve un cadre périmétrique tubulaire en acier et des suspensions Showa réglables : une fourche Showa inversée de 41 mm « Big Piston » à fonction séparée, avec compression et détente réglables et un amortisseur arrière Showa avec réglage de la précharge et de la détente.

Le freinage est assuré par deux étriers radiaux à 4 pistons serrant des disques de 310 mm, alimentés par des flexibles en acier tressé.

Côté équipement, la Trident peut compter sur le système Bluetooth My Triumph pour contrôler en toute simplicité la musique, les appels et la navigation étape par étape à l’aide du commutateur gauche, les informations s’affichant sur un écran TFT couleur rond de 3,5 pouces. Le système d’éclairage entièrement à LED, comprend un phare rond distinctif avec signature LED, un feu arrière intégré et des clignotants à annulation automatique. Le sabot moteur et le saut de vent sont également de série, alors qu’une large gamme d’accessoires est aussi disponible dont un silencieux Akrapovic.

Déjà disponible à la commande en deux coloris, la Triumph Trident 800 profite d’un tarif particulièrement placé : 9 995 euros.