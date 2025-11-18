Deux éditions spéciales pour la Triumph Street Triple 765

Comme il en a l’habitude, le constructeur anglais Triumph ajoute de l’exclusivité dans son catalogue avec cette fois deux modèles issus d’une base bien connue : la Street Triple 765.

Disponible pendant un an seulement, la nouvelle Street Triple RX en édition spéciale bénéficie de toutes les améliorations RX pour devenir une référence sur circuit. Elle est rejointe par la Street Triple Moto2 Edition, limitée à seulement 1 000 exemplaires dans le monde, conçue pour les collectionneurs et les passionnés de course afin de célébrer le partenariat exclusif de Triumph avec la Moto2 du championnat du monde MotoGP.

Les deux motos bénéficient à cette occasion d’améliorations inspirées de la course, notamment d’une suspension avant Öhlins NIX30 entièrement réglable. Cette mise à niveau haut de gamme comprend un amortissement réglable en compression et en détente, un réglage de la pré-charge et un débattement de 115 mm. Les éditions RX et Moto2 sont également équipées de guidons bracelets, offrant une position de conduite plus sportive.

Deux éditions spéciales pour le roadster anglais star

La RX profite aussi d’un té supérieur usiné, d’un logo RX gravé au laser sur le silencieux, d’une selle sur mesure griffée RX ainsi que d’une livrée Matt Aluminium Silver associée à une boucle arrière et des roues Diablo Red. Un coloris qui rend hommage à la Street Triple 675 RX originale.

La Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition offre pour sa part des flans, un garde-boue avant, un sabot moteur et un embout de silencieux en fibre de carbone pour une finition haut de gamme. Elle est équipée d’une selle estampillée Moto2 avec un motif alvéolé, d’un feu arrière à lentille transparente et d’un logo Moto2 gravé au laser sur le silencieux. Elle est disponible dans une livrée exclusive Mineral Grey et Crystal White complétée par une boucle arrière Triumph Performance Yellow et une bande arrière assortie. Chaque moto est numérotée individuellement sur un Té supérieur usiné, qui porte également la marque Moto2, positionné à côté d’un écran TFT de cinq pouces avec une animation de démarrage spéciale.

Les deux modèles sont animés par le même moteur trois-cylindres que la RS, développant 130 chevaux à 12 000 tr/min et offrant un couple de 80 Nm à 9 500 tr/min.

Les pilotes bénéficient d’une électronique optimisée, notamment d’un mode ABS Track dédié, d’un ABS optimisé en virage, d’un contrôle de traction ainsi que du Triumph Shift Assist pour des changements de vitesse fluides, sans embrayage.

La Triumph Street Triple 765 RX est disponible à la commande dès maintenant chez les concessionnaires Triumph, à partir de 14 195 €, et sera livrée à partir de janvier 2026.

La Street Triple Moto2 Edition est également disponible à la commande dès à présent au prix de 15 995 €, avec des livraisons à partir d’Avril 2026.