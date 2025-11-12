Deux nouvelles éditions spéciales pour les Triumph Tiger 900 et 1200

Conçue pour l’aventure, la gamme Tiger de Triumph s’élargit avec deux nouvelles séries spéciales ! Alpine Edition et Desert Edition.

Deux versions déclinées sur les versions Pro des Tiger 900 et Tiger 1200, qui bénéficient d’un équipement enrichi et de coloris inédits.

La Tiger 900 Alpine Edition est ainsi disponible en Snowdonia White et Sapphire Black avec des accents Aegean Blue, tandis que la Tiger 1200 est proposée en deux coloris : Satin Crystal White et Matt Metallic Grey, avec des accents Caspian Blue et en Ash Grey avec Intense Orange.

Pensée pour affronter les dunes, la Tiger 900 Desert Edition est pour sa part disponible en Urban Grey et Sapphire Black avec des accents audacieux en Baja Orange. La Tiger 1200 Desert Edition est quant à elle disponible en deux coloris également : Satin Granite et Triumph Performance Yellow ou blanc cristal et rouge.

Pour la première fois sur une moto d’aventure Triumph, un silencieux Akrapovič est monté de série sur les éditions Alpine et Desert de la Tiger 900. L’édition Alpine est également équipée de barres de protection du moteur, tandis que l’édition Desert bénéficie de barres de protection du réservoir de carburant pour une protection accrue en tout-terrain. Une selle chauffante ou basse est aussi disponible en option.

Pour la Tiger 1200, l’équipement de série comprend des selles chauffantes pour le pilote et le passager, l’assistance angle mort et l’assistance changement de voie.

Mécaniquement, on retrouve les motorisations des Tiger Pro, avec pour la 900 le trois-cylindres de 888 cm3 développant 108 chevaux à 9 500 tr/min et un couple de 90 Nm à 6 850 tr/min. La Tiger 1200 offre quant à elle une puissance maximale de 150 chevaux à 9 000 tr/min et un couple de 130 Nm à 7 000 tr/min.

Tous les modèles sont équipés de bras oscillants en aluminium moulé, associés à des systèmes de freinage Brembo. Les éditions Rally Pro et Desert comprennent également des roues à rayons avec des pneus tubeless.

Sur la Tiger 900, la suspension est adaptée à l’usage de chaque variante. La Tiger 900 Alpine Edition utilise une fourche inversée Marzocchi de 45 mm avec réglage manuel de l’amortissement en compression et en détente, offrant un débattement de 180 mm, tandis que la Desert Edition passe à des fourches inversées Showa de 45 mm avec un débattement de 240 mm pour les conditions tout-terrain exigeantes. La suspension arrière suit la même approche, avec des unités Marzocchi sur l’Alpine et des unités Showa sur la Desert, offrant respectivement un débattement de 170 mm et 240 mm. Le freinage est assuré par deux disques avant de 320 mm avec étriers Brembo Stylema et un disque arrière unique de 255 mm, complétés par des pneus Metzeler Tourance Next sur Alpine et Bridgestone Battlax Adventure sur le modèle Desert pour une adhérence tout-terrain.

La Tiger 1200 est équipée d’une suspension semi-active Showa sur toutes les versions, offrant un débattement de 200 mm à l’avant et à l’arrière. Les performances de freinage sont optimisées par deux disques avant de 320 mm avec étriers monoblocs Brembo Stylema et un disque arrière de 282 mm avec étrier Brembo. Les roues sont à rayons et sans chambre à air, de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière, équipées de pneus Bridgestone A41 sur l’Alpine et Metzeler Karoo Streets sur la Desert.

Les Triumph Tiger 900 Alpine (à partir de 16 795 euros) et Desert Edition (à partir de 17 795 euros) ainsi que les Triumph Tiger 1200 Alpine (à partir de 20 995 euros) et Desert Edition (à partir de 21 995 euros) sont attendues dans les concessions en décembre prochain.