Moto fonctionnant à l’énergie solaire, la Solaris est totalement autonome !

Olivier Cottrel

La mobilité électrique suscite des intérêts divers et variés. L’ultime exemple en date est le projet présenté par Mask Architects. Ce cabinet international d’architecture et de design vient de dévoiler Solaris, la première moto entièrement autonome alimentée à l’énergie solaire.

Nouvelle technologie sur le marché de la moto, la mobilité électrique voit émerger de nouveaux acteurs tous les jours.

Suscitant l’intérêt d’entreprises n’ayant initialement aucun lien avec l’industrie moto, la mobilité électrique offre des perspectives diverses et variées.

Spécialisé dans l’architecture et le design de produits, le cabinet italien Mask Architects a récemment dévoilé sa vision de la mobilité électrique avec son projet baptisé Solaris.

Fondé par Öznur Pınar Cer et Danilo Petta, Mask Architects présente Solaris comme « la première moto au monde entièrement autonome et alimentée à l’énergie solaire, qui remet en question les fondements de l’économie de la mobilité actuelle. » Rien que ça.

Cette approche permet à leur moto de fonctionner exclusivement à l’énergie solaire, alliant autonomie énergétique et design biomimétique inspiré par les mouvements d’un léopard.

La moto est dotée d’ailes photovoltaïques rétractables, qui se déploient pour former un panneau solaire circulaire captant, concentrant et convertissant la lumière du soleil en électricité. Cette énergie est stockée dans un système de batteries lithium haute capacité. À l’arrêt, la moto se transforme ainsi en station de recharge autonome.

Sur le plan technique, Solaris intègre un moteur électrique et un système de freinage régénératif. Son châssis est fabriqué à partir d’un alliage léger d’aluminium et de carbone. Sur le plan technologique, un système intelligent de gestion de l’énergie solaire assure son alimentation. Un tableau de bord entièrement numérique permet d’accéder à toutes les informations relatives au fonctionnement du Solaris et à son autonomie en temps réel.

Une autonomie énergétique qui pourrait faire sens dans des régions isolées, dépourvues d’électricité ou de stations de charge à proximité.

On imagine toutefois difficilement la Solaris passer du statut de concept à celui de modèle de série.

