Le MotoGP bientôt de retour en ville ?

L’arrivée de Liberty Media à la tête du championnat du monde MotoGP pourrait véritablement bouleverser tout l’univers des courses moto.

Interviewé par DAZN dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas, le patron de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta s’est livrée à une confidence qui n’a pas manqué de faire réagir : « Voilà un exemple de ce que Liberty Media (le groupe américain désormais propriétaire du MotoGP, NDR) peut faire » a déclaré Ezpeleta à propos du circuit américain, tracé dans les rues de la ville du péché, avant de poursuivre : « Ce sont des gens qui connaissent bien le monde du divertissement, et je pense que nous avons un sport fantastique qui, grâce à leur aide, sera encore meilleur. Courir sur des circuits urbains ou non ne nous pose aucun problème ; la seule chose dont nous avons besoin, ce sont des zones de dégagement. Ici, à Las Vegas, c’est difficile à aménager, mais il existe des circuits urbains de Formule 1 que nous pourrions utiliser. Lorsque nous avons débuté en 1992, notre engagement était d’améliorer la sécurité, et nous y sommes parvenus. Nous n’allons pas y renoncer. S’il existe un circuit au milieu des rues, mais avec des zones de dégagement, nous serons là. »

La dernière fois que le championnat (alors en 500 cm³, 250 cm³ et 125 cm³) s'est déroulé sur un véritable circuit urbain, c’était en 1974, dans les rues de Barcelone, sur les hauteurs de Montjuic.

Malgré les contraintes inhérentes à un Grand Prix moto en termes de sécurité du tracé, le retour des circuits urbains semble bel et bien en réflexion du côté de Liberty Media, le nouveau propriétaire du MotoGP.

Visiblement, il va y avoir du changement dans les années à venir.