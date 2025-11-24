Let’s get ready to the Moto Morini Rumble !

Aujourd’hui aux mains d’un groupe chinois, la marque italienne Moto Morini étoffe régulièrement son catalogue avec des modèles couvrant différents segments.

Après le trail X-Cape, et le custom Calibro, Moto Morini va prochainement lancer sur le marché la sportive Corsaro Sport, la GT Corsaro GT, le trail Allthrike, les roadsters 3 ½ Sport et Corsaro, et le custom Rumble.

La marque, qui ne sera plus distribuée en France par la SIMA à partir de la fin de cette année 2025, s’apprête ainsi à développer son offre dans l’Hexagone.

Un custom chinois à l’ADN italien

Le Rumble est animé par un nouveau bicylindre en V de 350 cm3. Un moteur qui développe une puissance maximale de 32,6 chevaux à 8 500 tr/min, un couple de 31 Nm à 6 500 tr/min et offre une vitesse de pointe de 150 km/h, selon les données officielles.

Le châssis se compose d’un cadre en acier, de deux amortisseurs arrière et d’une fourche inversée. La hauteur de selle est de seulement 735 mm, ce qui en fait un modèle facilement accessible pour tous les pilotes.

Le poids à sec est annoncé à 175 kg, le réservoir de 16 litres vide.

Avec son style bobber et ses pneus de 130/90/16 à l’avant et 150/80/16 à l’arrière, le Moto Morini Rumble dispose deux disques de freins, un par roue, celui de l’avant de 300 mm est notamment pincé par un étrier à quatre pistons, avec ABS.

Annoncé comme prochainement disponible par Moto Morini, le Rumble va venir compléter l’offre custom du constructeur, aux côtés de la Calibro 650 déjà en concessions.