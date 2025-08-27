La Moto Morini Calibro s'équipe pour le voyage avec une version Bagger enfin disponible

Présentée lors de l'édition 2023 du Salon EICMA de Milan, la Moto Morini Calibro est arrivée sur le marché l'été suivant.

Le custom italien, conçu en Italie, repose sur un bicylindre en ligne de 694 cm3, qui délivre 69 chevaux à 8 500 tr/min, et offre un couple maxi de 68 Nm à 6 500 tr/min. Une mécanique intégrée dans un cadre double berceau en acier qu’il est possible de brider pour se conformer à la réglementation A2.

La Calibro est également dotée d’une transmission finale par courroie, d’une fourche classique de 41 mm avec 120 mm de débattement, d’un double amortisseur à l’arrière avec 100 mm de débattement, de jantes tubeless en aluminium de 18" à l'avant et de 16" à l'arrière, de phares LED, d’un réservoir métal de 15 litres, la Moto Morini Calibro affiche environ 200 kg à sec. Ce qui, avec une hauteur de selle de seulement 725 mm, la rend particulièrement accessible à tous les motards.

Le Bagger italien arrive en concessions

Le modèle standard est complété d'une déclinaison Bagger du custom, qui peut compter sur les mêmes spécifications techniques, en ajoutant un carénage avant Batwing pour une meilleure protection face au vent, et des sacoches rigides de 19 litres intégrées de série.

La Moto Morini Calibro Bagger se distingue également par une teinte exclusive Quartz Black, et est aussi proposée en « full » (69 chevaux) ou en version bridée à 35 kW (A2).

Déjà disponible, elle est affichée à partir de 8 399 euros, contre 7 499 euros pour la version standard du custom.