Moto Morini et la SIMA c’est fini !

Importateur historique de la marque Moto Morini en France, la SIMA annonce la fin de la distribution de la marque italienne sur le territoire français à compter du 31 décembre 2025.

Aujourd’hui propriété du groupe chinois Zhongneng Vehicle, Moto Morini était commercialisée en France par la SIMA via un accord signé en 2018.

La SIMA précise également dans son communiqué que Motomondo, en charge de l’importation de Moto Morini en Allemagne, Grande Bretagne, Pays-Bas, Irlande, Autriche, Belgique et Luxembourg va également cesser de distribuer les motos de la marque à la fin de cette année 2025.

Selon les informations communiquées par Moto Morini, un nouvel importateur sera désigné à compter du 1er janvier 2026 pour prendre la suite de la SIMA et Motomondo. Il sera chargé d’assurer la continuité du service après-vente, la fourniture des pièces détachées et le suivi technique des véhicules déjà commercialisés.

Quid du suivi des Moto Morini vendues ?

La stratégie semble donc avoir changé du côté de Moto Morini, alors que la marque semblait retrouver des couleurs en France, portée par le réseau de distribution de la SIMA.

Il est difficile à l’heure actuelle d’en savoir plus sur l’avenir de la marque dans les pays précédemment cités, dont la France.

Pour les motards ayant investi il y a peu dans un modèle Moto Morini, c’est donc l’incertitude qui règne, la SIMA stoppant toute collaboration avec la marque et le suivi des modèles vendus dans seulement quelques semaines.