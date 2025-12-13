Vente du 13 décembre à Chaumont (52) : résultats : beaucoup d’invendus

Grosse activité « enchères » ce samedi 13 décembre puisque deux ventes aux enchères se déroulaient quasiment en même temps. À chaque fois, la conclusion sera la même : beaucoup de lots resteront sur la touche. Partons d’abord à Chaumont dans la Haute-Marne où 62 lots (dont 14 motos) étaient proposés (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici).

Vous aurez remarqué que c’est un peu plus que ce que nous vous avons présenté trois jours avant la vente. Cela s’explique par le fait que, certaines fois, des lots peuvent être rajoutés quasiment au dernier moment.

Le Bilan de la vente

Le bilan est donc particulièrement négatif. Sur les 62 lots disponibles, 29 ne trouveront pas preneur. Dans l’ensemble, 16 lots sont adjugés sous l’estimation basse, 14 dans l’estimation et 3 au-dessus de l’estimation haute.

Pour les motos, c’est encore pire. Sur 14 lots, 9 sont recalés, 2 sont adjugés sous l’estimation basse, 2 dans les prix attendus et 1 seule dépasse l’estimation haute.

Les machines de piste

Les machines de piste ont été boudées par les enchérisseurs. On commence par cette Yamaha 125 TZ de 1983, une moto compé-client estimée entre 9 500 et 10 500 euros. Le prix de départ sera annoncé à 7 500 euros. Personne ne se manifestera : refusée faute d’enchère.

Viendra ensuite cette F.B. Mondial 200 cm3 de 1954, une machine de série plutôt performante qui, ici, a été coursifiée. L’estimation avait été fixée entre 7 500 et 8 500 euros. Au prix de départ proposé à 5 500 euros succède… le silence : refusée faute d’enchère.

Bon ! Dernière chance pour cette Yamaha TA 125 cm3 de 1970 de sauver l’honneur des machines de piste. Il est vrai que cette bécane réclame quand même quelques compétences. L’estimation était entre 3 500 et 4 500 euros. On proposera un prix de départ à 2 500 euros mais il faut croire que les amateurs de circuits étaient absents ce jour-là : refusée elle aussi faute d’enchère.

Allez ! On tourne la page pour voir si les machines de route seront plus plébiscitées…