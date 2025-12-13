Vente du 13 décembre à Chaumont (52) : résultats : beaucoup d’invendus
Ce samedi 13 décembre, deux ventes aux enchères proposaient plusieurs motos à leur catalogue. Dans les deux cas, le constat est le même : beaucoup d’invendus. Partons tout d’abord à Chaumont (52).
Grosse activité « enchères » ce samedi 13 décembre puisque deux ventes aux enchères se déroulaient quasiment en même temps. À chaque fois, la conclusion sera la même : beaucoup de lots resteront sur la touche. Partons d’abord à Chaumont dans la Haute-Marne où 62 lots (dont 14 motos) étaient proposés (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici).
Vous aurez remarqué que c’est un peu plus que ce que nous vous avons présenté trois jours avant la vente. Cela s’explique par le fait que, certaines fois, des lots peuvent être rajoutés quasiment au dernier moment.
Le Bilan de la vente
Le bilan est donc particulièrement négatif. Sur les 62 lots disponibles, 29 ne trouveront pas preneur. Dans l’ensemble, 16 lots sont adjugés sous l’estimation basse, 14 dans l’estimation et 3 au-dessus de l’estimation haute.
Pour les motos, c’est encore pire. Sur 14 lots, 9 sont recalés, 2 sont adjugés sous l’estimation basse, 2 dans les prix attendus et 1 seule dépasse l’estimation haute.
Les machines de piste
Les machines de piste ont été boudées par les enchérisseurs. On commence par cette Yamaha 125 TZ de 1983, une moto compé-client estimée entre 9 500 et 10 500 euros. Le prix de départ sera annoncé à 7 500 euros. Personne ne se manifestera : refusée faute d’enchère.
Viendra ensuite cette F.B. Mondial 200 cm3 de 1954, une machine de série plutôt performante qui, ici, a été coursifiée. L’estimation avait été fixée entre 7 500 et 8 500 euros. Au prix de départ proposé à 5 500 euros succède… le silence : refusée faute d’enchère.
Bon ! Dernière chance pour cette Yamaha TA 125 cm3 de 1970 de sauver l’honneur des machines de piste. Il est vrai que cette bécane réclame quand même quelques compétences. L’estimation était entre 3 500 et 4 500 euros. On proposera un prix de départ à 2 500 euros mais il faut croire que les amateurs de circuits étaient absents ce jour-là : refusée elle aussi faute d’enchère.
Allez ! On tourne la page pour voir si les machines de route seront plus plébiscitées…
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération