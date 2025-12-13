Les machines de route

Et ça commence plutôt mal avec ce lot de deux Yamaha 125 cm3 DTE estimé entre 1 000 et 1 500 euros. Même avec un prix de départ à 800 euros, il ne se passe rien : refusé faute d’enchère. Juste avant, une Yamaha 125 DTMX de 1979 estimée entre 1 000 et 1 500 euros sera proposée à un prix de départ de 800 euros. Une dernière enchère à 900 euros ne sera pas suffisante.

Autre lot, ces deux BMW R 850 RT tournantes qui étaient estimées entre 2 000 et 2 500 euros. Le prix de départ à 1 200 euros voit une dernière enchère à 1 400 euros. Mais là encore, ce sera en dessous des attentes du vendeur. Un moteur BMW R 1100 RT tournant estimé entre 800 et 1 000 euros sera proposé juste après. Même avec un prix de départ beaucoup plus bas (400 euros), il ne se passe rien.

Il s’en est fallu de peu pour cette Kœhler Escoffier change de main. Au prix de départ de 300 euros s’enchaîneront quelques enchères pour arriver à 390 euros (estimation entre 500 et 1 000 euros). Une Monet Goyon Starlett 98 cm3, un modèle similaire (seule la marque change), estimée entre 500 et 1 000 euros sera adjugé 400 euros.

Sans surprise, ce scooter Vespa PX 125 cm3 trouvera facilement preneur avec une dernière enchère à 2 400 euros (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

Autre scooter à changer de main, ce 50 cm3 Neco Mojito sera adjugé à 600 euros (estimation entre 600 et 800 euros) après un prix de départ annoncé à 500 euros.