ActualitE

Vente du 13 décembre à Chaumont (52) : résultats : beaucoup d’invendus

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Les machines de route de la vente du 13 décembre à Chaumont

 

Vente du 13 décembre à Chaumont (52) : résultats : beaucoup d’invendus

Les machines de route

Et ça commence plutôt mal avec ce lot de deux Yamaha 125 cm3 DTE estimé entre 1 000 et 1 500 euros. Même avec un prix de départ à 800 euros, il ne se passe rien : refusé faute d’enchère. Juste avant, une Yamaha 125 DTMX de 1979 estimée entre 1 000 et 1 500 euros sera proposée à un prix de départ de 800 euros. Une dernière enchère à 900 euros ne sera pas suffisante.

Lot de 2 Yamaha DTE 125 cm3 1975 (lot n° 45)
Autre lot, ces deux BMW R 850 RT tournantes qui étaient estimées entre 2 000 et 2 500 euros. Le prix de départ à 1 200 euros voit une dernière enchère à 1 400 euros. Mais là encore, ce sera en dessous des attentes du vendeur. Un moteur BMW R 1100 RT tournant estimé entre 800 et 1 000 euros sera proposé juste après. Même avec un prix de départ beaucoup plus bas (400 euros), il ne se passe rien.

Lot de 2 BMW R 850 RT 850 cm3 (lot n° 46)
Il s’en est fallu de peu pour cette Kœhler Escoffier change de main. Au prix de départ de 300 euros s’enchaîneront quelques enchères pour arriver à 390 euros (estimation entre 500 et 1 000 euros). Une Monet Goyon Starlett 98 cm3, un modèle similaire (seule la marque change), estimée entre 500 et 1 000 euros sera adjugé 400 euros.

Koehler Escoffier 100 cm3 1955 (lot n° 48)
Sans surprise, ce scooter Vespa PX 125 cm3 trouvera facilement preneur avec une dernière enchère à 2 400 euros (estimation entre 2 000 et 2 500 euros).

Vespa PX 125 cm3 1979 (lot n° 49)
Autre scooter à changer de main, ce 50 cm3 Neco Mojito sera adjugé à 600 euros (estimation entre 600 et 800 euros) après un prix de départ annoncé à 500 euros.

Scooter Neco Mojito 50 cm3 (lot n° 51)
