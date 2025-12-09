Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Le triste sort des motos illégales

Dans Moto / Pratique

Olivier Cottrel

Illégales sur les routes, les motos non homologuées sont parfois saisies par la justice, qui peut ordonner leur destruction. Une fin particulièrement triste pour les deux-roues concernés.

En France, il est illégal de circuler sur les routes avec une moto non homologuée pour cet usage.

« Une moto non homologuée ne répond pas aux caractéristiques techniques et administratives pour circuler légalement sur les routes ouvertes au public. Ces normes concernent notamment les équipements de sécurité, les émissions de gaz polluants, le bruit ou encore la puissance du véhicule » ont communiqué récemment les policiers du Tarn.

Et pour allier le choc des photos avec le poids des mots, la Police du Tarn a explicité sur le sort réservé aux engins saisis, notamment dans le cadre de rodéos urbains, qui se multiplient ces dernières années dans l’Hexagone.

Intercepté par les forces de l’ordre à Mazamet en juin dernier pour avoir circulé au guidon d’un deux-roues non homologué sur la voie publique un pilote a ainsi vu sa moto saisie, puis finalement détruite.

Une moto chinoise compressée façon César

Le sort réservé à ce modèle chinois de la marque Jianshe a été radical puisqu’il est passé entre les pinces géantes d’une machine de destruction habituée à compresser les véhicules roulants.

De quoi dissuader les pilotes de « ces engins sources de nuisances pour les riverains et dangereux pour les usagers de la route en raison des vitesses excessives qu’ils peuvent atteindre » ?

Pas sûr, mais le message envoyé par la Police du Tarn concernant le sort des motos saisies a au moins de quoi être clair.

