Shark révolutionne la visière moto : l’ère de l'écran solaire intelligente commence

En 2026, le fabricant français Shark Helmets entend bien tourner définitivement la page de ces limites. La marque introduit une technologie radicalement nouvelle qui abandonne les réactions chimiques traditionnelles au profit d’un système entièrement électronique reposant sur des cristaux liquides alimentés par l’énergie solaire.

Les visières photochromiques classiques fonctionnent grâce à des molécules sensibles à la lumière qui changent progressivement de teinte sous l’effet des rayons UV. Ce processus, bien qu’efficace sur le principe, peut prendre plusieurs secondes pour s’adapter pleinement aux changements de luminosité.

La nouvelle solution de Shark adopte une approche totalement différente. Au cœur du système se trouve un film LCD intégré directement dans la visière, capable de modifier instantanément la transmission lumineuse. L’énergie nécessaire à ce mécanisme provient d’un micro-panneau solaire quasi invisible, placé dans la partie supérieure de la visière.

Dès que la luminosité augmente, ce capteur alimente la couche de cristaux liquides qui s’assombrit automatiquement. Le résultat est immédiat : la visière réagit sans transition lente, offrant une adaptation quasi instantanée aux conditions de lumière.

Moins d’une seconde pour s’adapter : de la chimie lente à l’électronique instantanée

Selon Shark, la transition du clair au foncé se fait en moins d’une seconde. Cela change radicalement l’expérience de conduite, notamment dans les situations où la lumière varie brusquement : entrée dans un tunnel, passage d’une route ensoleillée à une portion ombragée en montagne ou encore conduite sous un ciel changeant.

Ce point répond directement à l’une des critiques les plus fréquentes adressées aux visières photochromiques traditionnelles : leur incapacité à suivre les variations rapides de luminosité, ce qui pouvait temporairement compromettre la visibilité du pilote.

Autre innovation majeure : l’autonomie énergétique totale. Contrairement à de nombreux dispositifs électroniques, cette visière ne nécessite ni batterie rechargeable, ni port de charge, ni câble. L’énergie solaire captée par le panneau intégré suffit à alimenter le système en permanence.

La visière a également été conçue pour résister à une utilisation quotidienne. Elle est étanche, protégée contre les UV et dotée d’un traitement anti-buée, garantissant une visibilité constante dans toutes les conditions.

Pour Shark, cette innovation ne relève pas simplement de l’effet technologique. La marque insiste sur son intérêt en matière de sécurité : maintenir une vision claire et stable réduit la fatigue oculaire et améliore la capacité du pilote à réagir rapidement dans des environnements où la luminosité varie fréquemment.

Dans un premier temps, cette visière intelligente ne sera disponible que sur certains casques premium de la marque, notamment : Race-R Pro, Aeron GP, Aeron.

Trois variantes seront proposées : une version homologuée pour la route avec une teinte modérée et deux visières plus foncées destinées exclusivement à une utilisation sur circuit.

Avec cette innovation, Shark ne se contente pas d’améliorer un équipement existant : la marque pourrait bien redéfinir l’évolution des visières moto, en remplaçant définitivement les solutions photochromiques lentes par une technologie électronique réactive. Une petite révolution… qui pourrait rapidement devenir un standard pour les motards du futur.