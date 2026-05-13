Dans une industrie mondiale où les usines sont de en plus automatisées et robotisées, Kawasaki continue d'assembler la Ninja H2 presque entièrement à la main.

Moteurs assemblés pièce par pièce et commandes ultra-précises donnent ainsi vie à l'une des superbikes les plus emblématiques du Japon au sein de l'usine d'Akashi, siège historique de Kawasaki basé dans la préfecture de Hyogo.

Moto de série la plus rapide du monde, la Kawasaki Ninja H2 est un modèle à part, y compris pour son constructeur, le Japonais Kawasaki.

Dans la plus pure tradition locale, le travail manuel et la précision millimétrique des gestes réalisés par les opérateurs au sein de l'usine d'Akashi forcent le respect tout autant qu'ils détonnent dans une industrie moto où le volume ne laisse qu'une place limitée à l'humain.

Un assemblage à la main pour la Kawasaki H2

Ce qui surprend concernant la chaîne de production de la H2, c'est donc l'importance encore considérable du travail manuel. Les petites pièces internes du moteur sont placées une à une sur des gabarits métalliques spécifiques. Les engrenages sont ajustés manuellement, et chaque pièce est minutieusement inspectée.

Le moteur quatre cylindres suralimenté de 998 cm3 (200 chevaux et 137 Nm de couple) prend progressivement forme : d'abord les carters usinés, puis la transmission, les engrenages, les arbres internes et enfin l'imposant embrayage sont intégrés au sein du cadre treillis.

Un processus à découvrir dans une vidéo tournée au sein même de l'usine Kawasaki d'Akashi par Cars Boom.