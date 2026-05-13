En ce début de printemps, il va y avoir du mouvement chez BMW.

Le constructeur allemand, qui participera au Concorso d’Eleganza de la Villa d’Este en cette fin de semaine, va y dévoiler un nouveau concept.

La marque a déjà publié sur les réseaux sociaux un premier visuel de cette nouveauté avec un court texte : « Conçue pour la puissance maximale. Prête au décollage. Disponible le 15 mai à 19 heures. »

Ce premier cliché de la moto laisse deviner le style de la moto : un bagger au look effilé et agressif.

Un concept inédit à découvrir dans quelques heures

De la Villa d’Este, il est également question pour ce qui devrait être la prochaine nouveauté du constructeur allemand.

Deux ans après avoir présenté la R20 sous forme de concept lors de l’événement italien, il semble que BMW soit enfin prêt à en dévoiler la version de série.

Comme l’illustre la photo du PDG de la firme allemande, Markus Flasch, qu’il a lui-même postée, le nouveau roadster issu du concept R20 s’apprête à arriver sur le marché.

Il y a deux ans, le concept embarquait le moteur Big Boxer, refroidi par air et huile, désormais doté d’une cylindrée de 2 000 cm3. Pour le concept bike présenté alors, de nouveaux couvre-culasses, un nouveau couvre-courroie et un nouveau refroidisseur d’huile avaient été spécialement mis au point afin de pouvoir monter les durites d’huile partiellement cachées. Une solution technique que l’on pourrait retrouver sur ce nouveau modèle, qui ne devrait maintenant plus tarder à être officiellement présenté.