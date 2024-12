L'arrivée de la BMW R20 se précise

Décrit comme « un chef-d’œuvre mécanique » par le boss de la marque, Markus Flasch, le Concept BMW R20 a été dévoilé lors du concours d'élégance de la Villa d'Este au printemps dernier. Reposant sur le Big Boxer, refroidi par air et huile, désormais doté d'une cylindrée de 2 000 cm3, il dispose également de nouveaux couvre-culasses et couvre-courroie ainsi que d'un refroidisseur d'huile spécialement mis au point pour ce concept. Son cadre est inédit, à double boucle en tubes d'acier au chrome-molybdène.

À l’arrière, on retrouve une roue de 17 pouces sur laquelle est monté un pneu de 200/55, tandis qu’à l’avant prennent place une roue à rayons plus classique et un pneu de 120/70.

Côté suspensions BMW fait confiance à des composants Öhlins Blackline entièrement réglables à l'avant comme à l'arrière. Le système de freinage repose pour sa part sur des étriers de six pistons à l’avant et quatre pistons à l’arrière. L’échappement du roadster a aussi été l’objet d’un soin tout particulier, avec deux sorties de type « mégaphone ».

Un modèle de série dérivé du concept attendu dès 2026 ?

Salué par la critique lors de sa présentation, le concept BMW devrait prochainement poursuivre son aventure sous la forme d'un modèle de série, comme c'est souvent le cas du côté de la firme allemande.

Selon le média CycleWorld, le processus est même déjà entamé, avec l'enregistrement par BMW du nom R20 dans plusieurs pays.

Reste maintenant à savoir quelle forme prendra la version définitive du roadster, et surtout, quelles seront les concessions faites par les ingénieurs et designers de la firme allemande pour passer du concept au modèle produit en série.