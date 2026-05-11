Constructeur italien de modèles atypiques, Italjet a récidivé avec le Roadster 400, et son édition limitée « Founders Edition », dévoilé lors du dernier salon de Milan, en novembre 2025.

Italjet n’a pas fait les choses à moitié pour cette édition inaugurale.

Partie-cycle avec suspensions Öhlins, double échappement Akrapovič et freinage Nissin, le scooter adopte aussi le système DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) ou encore un monobras oscillant breveté par Italjet, assisté d’un amortisseur vertical.

Au cœur du scooter italien on retrouve le monocylindre de 394 cm³ (Euro 5 +) qui développe 41,5 chevaux pour seulement 151 kg, offrant l’un des meilleurs rapports poids/puissance du marché.

Un style toujours aussi atypique pour Italjet

La selle, fabriquée en Italie par NISA Seats, est aussi un parfait exemple de l’exclusivité de cette édition limitée : son revêtement cousu main présente des surpiqûres hexagonales. Parmi les autres points forts, citons le phare circulaire à LED à quatre projecteurs et l’écran TFT circulaire couleur, inspiré des chronographes classiques.

Cerise sur le gâteau, cette série spéciale Roadster 400 « Founders Edition » se décline en deux coloris exclusifs : Matt Black y British Racing Green. Deux teintes qu’Italjet a annoncées inédites et uniquement réservées à cette édition du scooter, tout comme la plaque numérotée « Founders Edition », la suspension Öhlins, et le système d’échappement Akrapovič.

Les 777 exemplaires de cette série spéciale Roadster 400 « Founders Edition » ont été vendus en seulement 46 minutes au prix de 9 990 € l’unité.