Italjet Dragster 700 Twin ou le Scooter le plus puissant du Monde

Le Dragster 700 Twin est équipé d'un moteur bicylindre en ligne 4 temps de 700 cc, développé par Benelli et supervisé par le conglomérat chinois Qianjiang. Il délivre une puissance de 68 ch (51 kW) à 8 500 tr/min et un couple de 70 Nm. Une caractéristique unique pour un scooter, le Dragster 700 Twin dispose d'une boîte de vitesses mécanique à six rapports, ce qui permet une interaction plus directe entre le pilote et la machine, et une meilleure maîtrise de l'accélération grâce à l'entraînement par chaîne.

Le cadre du Dragster 700 Twin combine des tubes d'acier et des éléments en aluminium, offrant un équilibre optimal entre rigidité et légèreté. La suspension avant est assurée par une fourche inversée Marzocchi, tandis que l'édition limitée est équipée de composants Öhlins, y compris un amortisseur de direction, pour un réglage complet et une stabilité maximale à haute vitesse.

Pour gérer la puissance du scooter, Italjet a équipé le Dragster 700 Twin de freins Brembo radiaux à quatre pistons. Le système de freinage avant comprend deux disques de 270 mm, et l'arrière est équipé d'un disque de 230 mm. Les pneus sont de taille 120/70-15 à l'avant et 160/60-15 à l'arrière.

Le Dragster 700 Twin se distingue également par son système d'échappement Akrapovic à double sortie, monté en position surélevée pour améliorer l'esthétique et les performances aérodynamiques. Le carénage comprend des spoilers avant inspirés du MotoGP, et le réservoir de carburant de 16 litres est situé à l'avant, contribuant à une meilleure répartition du poids. Avec une vitesse de pointe de 190 km/h et un poids de 190 kg sans carburant, ce scooter est conçu pour des performances hors normes dans sa catégorie.

Deux versions seront proposées : une Standard disponible au printemps ou à l'été 2025, qui sera vendue autour de 12 900 euros. Et une Limited Factory Edition à seulement 700 exemplaires, chacun avec une combinaison exclusive de couleurs noir et or, des composants Öhlins, un système d'échappement Akrapovic, des étriers de frein Brembo et un couvercle d'embrayage transparent DucaBike. Cette version est proposée au prix de 14 900 euros et sera disponible en précommande à partir du 12 juillet.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le Italjet Dragster 700 Twin redéfinit ce que l'on peut attendre d'un scooter en termes de puissance, de performance et de design. Avec des caractéristiques uniques telles qu'une boîte de vitesses mécaniques et des composants de haute performance, il s'impose comme un choix idéal pour les amateurs de sensations fortes et de conduite sportive. La présentation officielle des deux versions à l'EICMA 2024 permettra de découvrir tous les détails techniques et d'admirer ce scooter révolutionnaire.