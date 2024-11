Italjet Dragster 700 Twin : quand l'hyperscooter se fait MotoGP

L'Italjet Dragster 700 Twin, récemment dévoilé au salon EICMA de Milan, marque un tournant dans le monde des scooters. Ce modèle exceptionnel, qui fait le lien entre la moto de sport et le scooter, est sans doute l'une des créations les plus radicales jamais vues dans ce segment, ouvrant la voie à une nouvelle ère des « hyperscooters ». Il a rapidement gagné le titre de « MotoGP des scooters », tant son design et ses caractéristiques techniques repoussent les limites de ce que l'on attend d'un scooter.

La rumeur autour de ce modèle circulait depuis un certain temps, et Italjet a joué le jeu en alimentant les spéculations avec des teasers avant de finalement lever le voile sur la bête lors de l'EICMA. Le Dragster 700 Twin, une fusion des concepts Dragster 500GP et Dragster 559 Twin, est un concentré de performance et d'esthétique qui capte l'attention dès le premier coup d'œil. Son design radical et épuré place la mécanique au premier plan, et l'absence de plateforme, avec un semi-guidon et des repose-pieds, le positionne clairement comme un hybride entre scooter et moto sportive.

Le cœur du Dragster 700 Twin est un moteur bicylindre refroidi par liquide, dérivé du Benelli TRK 702, d’une cylindrée de 692 cm³. Avec 68 chevaux à 8 500 tours et un couple de 70 Nm, il offre des performances exceptionnelles pour un scooter. Ce moteur est couplé à une boîte à six rapports, permettant au pilote de tirer pleinement parti de la puissance délivrée. Les détails techniques ne manquent pas : le moteur est logé dans un carter d'embrayage transparent DBK, et la transmission secondaire utilise une chaîne, une configuration généralement réservée aux motos.

La partie cycle est également de haut niveau, avec un châssis multitubulaire en acier chrome-molybdène et une suspension entièrement réglable provenant de la célèbre marque Öhlins. Le système de freinage est confié à Brembo, avec des étriers radiaux puissants pour un contrôle optimal, tandis que l'échappement Akrapovič à double sortie apporte une touche finale sportive. Avec des roues de 15 pouces et un poids de 190 kg, le Dragster 700 Twin se distingue nettement de tout scooter traditionnel.

Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle pour ceux qui rêvent d’en posséder un : seules 700 unités seront produites. Cependant, l'attente ne sera pas trop longue, car le modèle sera disponible à partir de l'été 2025. Son prix sera de 14 900 euros, un investissement pour une machine qui redéfinit les limites du scooter sportif et qui s'apprête à marquer l’histoire de la mobilité deux-roues.