Italjet présente le nouveau scooter de Marc Marquez

Scooter le plus atypique du marché, l’Italjet Dragster vient de franchir une nouvelle étape avec la présentation de sa version MotoGP.

Partenaire de l’équipe Gresini, qui engage cette année en catégorie reine les frères Marquez, Italjet a dévoilé le scooter ultime. Un modèle qui devrait ravir les fans de l’aîné de la fratrie : le multichampion du monde Marc Marquez.

L’Itlajet Dragster Gresini Edition reprend ainsi les couleurs du team italien, et est proposé en plusieurs cylindrées : 125 cm3 (6 399 €), 200 cm3 (6 499 €) et 300 cm3 (7 499 €). Une déclinaison encore plus sportive de la version 300 cm3 (Limited Edition) avec échappement Akrapovic, suspensions Öhlins à l’avant et à l’arrière, ailerons façon MotoGP et un hologramme d’authenticité est aussi commercialisée en série limitée à seulement 75 exemplaires au tarif de 9 499 €.

Un scooter à l'allure MotoGP

Défini comme une « urban superbike » par la marque, le Dragster, qui est interdit dans les paddocks MotoGP, où seuls les deux-roues électriques ont désormais le droit de circuler, est propulsé par un moteur monocylindre à DACT (12,5 chevaux en 125 cm3, 17,5 chevaux en version 200 cm3 et 24 chevaux en 300 cm3) et équipé de composants haut de gamme : freins Brembo, suspensions Paioli (sauf pour la série limitée), un ABS Bosch, une injection Magneti Marelli.