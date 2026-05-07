« La nouvelle Manx R n’est pas qu’une simple moto, c’est une vision de notre avenir. Le pilote demeure au cœur de nos préoccupations. D’un design spectaculaire, riche en émotions et empreinte d’excellence technique, notre nouvelle Manx R affirme l’ambition de Norton. Elle place le pilote au centre de l’expérience, là où l’asphalte rencontre l’âme » prévient Richard Arnold, Directeur Exécutif de Norton Motorcycles.

Le ton est donné pour celle qui incarne le grand retour de la marque anglaise au premier plan. Norton revient, et ne compte pas faire de la figuration.

Dévoilée en parallèle du dernier salon de Milan, la Manx R repose sur un moteur V4 avec un alésage et une course de 82 mm × 56,8 mm pour une cylindrée de 1 200 cm3. Il offre 209 chevaux à 11 500 tr/min et 130 Nm de couple à 9 000 tr/min. Si le nouveau moteur V4 ne partage aucun composant avec le précédent V4SV, il a le même alésage, la même course et la même cylindrée que son prédécesseur.

D’ailleurs, tout en partageant la même configuration V4 à 72° et la même cylindrée de 1 200 cm3 que le moteur V4SV précédent, le moteur de la Manx R est nettement plus léger (73,3 kg) et plus performant, avec une puissance et un couple plus élevés.

Un retour par la grande porte pour Norton

La Manx R est aussi équipée d’une boîte de vitesses à six rapports à prise constante axée sur les performances. Elle comprend un embrayage multidisque humide anti-dribble renforcé et des systèmes électroniques avancés de changement de vitesse (quickshifter) et de synchronisation automatique du régime moteur, à la montée comme à la descente.

Pour la Manx R, Norton a opté pour un cadre à double longeron, composé de cinq pièces moulées, soudées et usinées par commande numérique. Cela a permis de centraliser les masses, les longerons du cadre reliant directement la colonne de direction au pivot du monobras oscillant, afin d’optimiser la trajectoire de charge et une flexion adaptée.

Développé en collaboration avec Marzocchi, le spécialiste des suspensions basé à Bologne, le système utilise une fourche inversée sur-mesure entièrement réglable (système à commande électronique) et un amortisseur arrière, tous deux avec un réglage externe de la précharge des ressorts. Cette suspension semi-active fait appel à une technologie jamais proposée auparavant dans le segment des sportives, avec des potentiomètres linéaires indépendants qui mesurent la position, la vitesse et l’accélération de l’amortisseur arrière et de la fourche avant. Ce système avancé est doté d’une unité de contrôle électronique dédiée et d’un logiciel sur mesure.

Pour arrêter la sportive indo-anglaise (ou anglo-indienne), on retrouve les étriers de frein haute performance Hypure de Brembo, qui mordent deux disques flottants de 320 mm à l’avant, et un disque de 245 mm à l’arrière. Le système de freinage a été réglé pour travailler main dans la main avec l’ABS sensible à l’inclinaison de la moto.

La Manx R est équipée de roues Rotobox Bullet Pro en fibre de carbone de 17 pouces (pour les modèles Signature et First Edition), associées à des pneus Pirelli Diablo Supercorsa SP-V4 de 120/70 à l’avant et 200/55 à l’arrière.

L’électronique est configurable depuis l’écran tactile de 8 pouces compatible avec les smartphones, avec une intégration complète GoPro et un accès à distance via l’application Norton. On retrouve un régulateur de vitesse en virage, plusieurs modes de conduite (Pluie, Route, Sport, et deux modes piste personnalisables), un contrôle de traction linéaire et en virage entièrement réglable, un contrôle de roue arrière, un contrôle de dérapage de la roue arrière, une aide au démarrage en côte, un ABS optimisé en courbe, une aide au départ ou encore des feux de freinage dynamiques en cas de freinage d’urgence.

On peut enfin noter la présence d’un système de démarrage sans clé, d’un rappel d’entretien, d’un suivi en temps réel qui fournit des données en direct sur la localisation de la moto et d’une immobilisation à distance et alertes antivol.

Moto premium, la ManX R est proposé à partir de 23 250 € pour la version standard, 29 750 € pour la Manx R Apex, 43 750 € pour la déclinaison Signature, tandis que la First Edition est indiquée « sur devis » seulement.

Elle est déclinée en plusieurs coloris, diversement disponibles selon les versions : Matrix Black et Trophy Silver sur tous les modèles, Celestial Grey et Aqua Green sur les modèles Apex, Signature et First Edition, (en option à 500 £, soit environ 580 euros sur le modèle de base), Exposed Carbon sur les modèles First Edition et Signature et enfin Glacier Blue pour les modèles First Edition (en option à 500 £ sur le modèle Signature).