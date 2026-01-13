On en sait un peu plus sur l’arrivée de Norton en France

C’est lors de la dernière édition d’EICMA au début du mois de novembre, que Norton a ressuscité de ses cendres.

La mythique marque anglaise avait disparu des radars avant d’être racheté par le géant indien TVS en 2020. Et depuis, plus de nouvelles. TVS a procédé à une réflexion globale sans se presser afin de dévoiler un projet stable et prometteur. Ainsi, Norton étant une marque anglaise se devait d’avoir des installations outre-Manche. C’est désormais chose faite avec une usine, un bureau de design et tous les administratifs qui vont avec. Toutefois, TVS garde de nombreux liens avec son nouveau propriétaire avec des partages de connaissances et de technologies.

Parmi les quatre modèles dévoilés (une superbike, un roadster et deux trails), c’est la Manx, qui aura l’honneur d’être commercialisée la première. Un choix qui peut sembler étonnant vu la tendance actuelle avec des trails omniprésents, mais Norton souhaite mettre en avant le meilleur de son savoir-faire et c’est la Manx qui représente la tête d’affiche du constructeur.

La Manx sera la tête de gondole du retour de Norton

Pour rappel, cette supersportive sera animée par un V4 1200 cc à 72 degrés développant 206 ch à 11 500 tr/min et un couple de 130 Nm à 9 000 tr/min. Avec un poids de 204 kg rendu possible grâce à l’emploi massif de carbone pour le carénage et les roues, la Manx R revendique presque un rapport poids/puissance de 1 ch/kg. Le contenu technologique sera relativement riche puisqu’elle proposera une instrumentation numérique 8 pouces, un système de démarrage sans clé, la localisation de la moto et même l’immobilisation en cas de vol ou l’intégration d’un contrôle de caméra Gopro.

Avec de telles prestations, Norton vise comme concurrents directs : BMW, MV Agusta et Ducati. Après la Manx, ce sera au tour du trail Atlas d’être lancé avant le roadster. Visant clairement le marché premium, Norton souhaite s’inscrire dans la durée dans le marché moto. Les objectifs sont prudents avec 20 000 unités sur une année pleine au niveau mondial. Les ventes débuteront d’abord au Royaume-Uni, puis dans le reste de l’Europe (Italie, France, Espagne, Portugal et Allemagne). Les États-Unis suivront ensuite.

Pour ce qui concerne notre marché, Norton sera présent au salon de Lyon, qui se tiendra fin février. C’est à ce moment-là que nous connaîtrons les tarifs exacts de cette Manx.